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立法會改議事規則保夏天休會期　議員稱休會非放暑假會照工作 (15:59)

本屆立法會會期由1月開始，直到12月。由於《議事規則》第14（1）條規定同一會期內連續兩次會議最多只能相隔6周，若維持有關規定，以往7至10月的休會期或因此不能維持。立法會議事規則委員會主席謝偉俊動議廢除相關規定，發言議員均稱休會不等於放假，相關決議案於立法會獲出席議員舉手通過。

謝偉俊稱，修訂只屬「技術性調整」，以配合新的行政立法周期，稱立法會工作模式不變。他表示，往屆會期為10月至翌年7月，每年7至10月中通常無立法會全體會議，但事務委員會、法案委員會等會議仍可繼續，立法會主席於有需要時亦可在指定日子召開會議。謝稱，參考8個海外立法機關，均無規定兩個會議的最長相隔時間。

發言議員均支持修訂案，工聯會梁子穎表示，休會期間議員除需出席委員會會議，亦需處理秘書處研究工作、資料搜集；另一議員陸瀚民則稱，外界「將休會誤稱為暑假」，但議員在8至9月會更頻繁會見團體、市民，也要出席大量活動，以及準備下年度工作。

民建聯議員陳恒鑌就指，不少議員趁休會期外訪、調研，而議員需要在會議外吸收新知識，以提升議政能力；立法會秘書處也需時重整過去一年累積的文件，質疑「係咪日日開會運作先最有效率呢？」他又以人大爲例，在大會外亦有不同小型會議、諮詢。

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