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初選案｜控方指彭卓棋曾引《榮光》歌詞宣傳　官：法庭無意了解 (15:40)

民主派「35+」初選案，被告彭卓棋今（29日）繼續自辯。控方引述，彭卓棋在初選論壇說「昂首拒默沉，吶喊聲響透」，是歌曲《願榮光歸香港》歌詞。法官李運騰聞言表示「我從未聽過這首歌」，質疑與本案有何關係？控方解釋歌曲和反修例示威相關，惟法官陳慶偉直言法庭並不感興趣，控方沒再就此提問。此外，彭卓棋提到他曾發布已撕毁政綱的照片，「明眼人都知我地縮咗㗎啦」。

踏入第76天審訊，前南區區議員彭卓棋第四日出庭自辯。彭在控方盤問下表示，有人發起「墨落無悔」聲明書時，彭的團隊同事有問他要否簽署，彭瞥見梁晃維已聯署。彭稱記得梁有出席港島協調會議，故認為他是潛在初選參加者，彭遂簽署，其後才得知梁是聲明發起人之一。

《港區國安法》實施後，彭卓棋知悉初選組織者舉辦數次記者會，但沒看過戴耀廷在記者會上發言及相關文章，彭重申已撕毀單張和通知民動將政綱下架，已經「盡做」所有防範措施。彭當時有信心初選不會違法，「我真係萬估不到都係會出事」。

辯方早前呈上Instagram（IG）照片，彭卓棋與競選團隊的李永財和何致宏舉起拳頭，展示已撕毁的單張，證明團隊因應國安法放棄政綱。彭稱不記得其IG當時是否公開帳戶，由於有不少好友追蹤，預料帖文會公開。法官李運騰笑言，在座的法官不使用IG、Facebook等社交媒體，希望彭說明其友人可否閱覽照片。

法官陳慶偉此時補充，照片上有3名男子站立，旁邊沒有任何句子，可能意味彭卓棋的團隊「擺脫了女性成員」，變成一支男子漢（macho）的團隊；潛在選民可能不會了解，彭為免違反國安法而放棄政綱。彭在庭上解釋，團隊的張嘉莉無份拍攝照片，「po𠵱一張爛嘅出嚟，明眼人都知我地縮咗㗎啦」。

彭卓棋於下午作供尾聲時，他認同在初選慘敗，可見他曾經發表的政治語言，對選民沒起作用。陳官隨即問彭，換言之你可以「恢復真我」？彭表示同意。陳官展示，警方於彭卓棋被捕當日在其議員辦事處拍攝的照片，問為何彭仍保留「連儂牆」？彭稱「我無特別意思點解唔拎走」，但上面不會有違反國安法的內容。彭作供完畢，預料輪到另一被告何啟明自辯，聆訊周一續。

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