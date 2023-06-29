槍擊4姨舅囚終身女囚犯否認為留小欖賄懲教　懲教主任稱被告欲於小欖「坐幾年就走」 (14:52)

報稱無業的48歲女被告詹心桀，被控於2021年11月6日，經懲教署與特區政府進行事務往來時，無合法權限或合理辯解而向高級懲教主任蔡小嫻提供利益，即港幣30萬元。

高級懲教主任蔡小嫻供稱，被告案發當天在病房叫喚她，稱「蔡姑娘，我畀30萬你」，她即時回應「你唔好同我講錢，我唔會收你錢」，並向院所主管報告事件。被告當時沒說提供30萬的用意，但她想起被告曾向她要求協助，讓她獲判醫院令，不知是否與案相關。庭上引述蔡的護理紀錄，提到被告自2020年3月至案發前1天，至少23次透露擔心被轉介回大欖，要求留在小欖以提早獲釋。蔡亦判斷被告說話時有意識，沒有明顯精神病徵。

精神科醫生鄧宛兒為被告撰寫3份報告，提到被告在2020年3月試圖自殺，吞下一部分牙刷，送院治療後精神有改善，當時她曾向主診醫生表示，想留在小欖，希望數年後獲釋；被告在2021年被判謀殺罪成後不滿裁決，向懲教人員宣洩不滿，曾掌摑自己、割腕、撞牆，但情緒大致穩定，有良好睡眠和胃口。鄧宛兒在庭上補充，判斷被告可以控制自己的行為，亦有正常記憶和自理能力，適合答辯。