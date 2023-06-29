明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

槍擊4姨舅囚終身女囚犯否認為留小欖賄懲教　懲教主任稱被告欲於小欖「坐幾年就走」 (14:52)

涉及2018年鰂魚涌公園槍擊案而被判終身監禁的詹心桀，涉嫌在前年11月向一名小欖精神病治療中心的高級懲教主任，提供30萬元賄款。她否認一項向訂明人員提供利益罪，案件今（29日）於屯門裁判法院開審。高級懲教主任供稱在案發前，被告逾廿度表示希望留在小欖，「想坐幾年就可以走」；精神科醫生判斷被告因性格固執、敏感，以為懲教人員會暗中將她送回大欖女懲教所。

報稱無業的48歲女被告詹心桀，被控於2021年11月6日，經懲教署與特區政府進行事務往來時，無合法權限或合理辯解而向高級懲教主任蔡小嫻提供利益，即港幣30萬元。

高級懲教主任蔡小嫻供稱，被告案發當天在病房叫喚她，稱「蔡姑娘，我畀30萬你」，她即時回應「你唔好同我講錢，我唔會收你錢」，並向院所主管報告事件。被告當時沒說提供30萬的用意，但她想起被告曾向她要求協助，讓她獲判醫院令，不知是否與案相關。庭上引述蔡的護理紀錄，提到被告自2020年3月至案發前1天，至少23次透露擔心被轉介回大欖，要求留在小欖以提早獲釋。蔡亦判斷被告說話時有意識，沒有明顯精神病徵。

精神科醫生鄧宛兒為被告撰寫3份報告，提到被告在2020年3月試圖自殺，吞下一部分牙刷，送院治療後精神有改善，當時她曾向主診醫生表示，想留在小欖，希望數年後獲釋；被告在2021年被判謀殺罪成後不滿裁決，向懲教人員宣洩不滿，曾掌摑自己、割腕、撞牆，但情緒大致穩定，有良好睡眠和胃口。鄧宛兒在庭上補充，判斷被告可以控制自己的行為，亦有正常記憶和自理能力，適合答辯。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞