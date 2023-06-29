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警拘181人涉販毒等罪　揭元朗黑幫非法壟斷地盤飯盒生意 (14:49)

警方加強打擊新界區兩個黑幫集團，展開代號「猛追」行動，拘捕180人，涉及販毒、經營賣淫場所、經營賭博場所、無牌酒吧及非法加油站等。警方發現黑幫壟斷區內地盤的飯盒生意，一方面自行經營無牌飯堂，據悉每日可製作1500盒飯、平均每盒飯賺20元，另一方面向其他商販收3000至數萬元的「保險費」及每盒飯拆帳5元，每月收益可逾50萬。

有組織罪案及三合會調查科署理警司溫景亨表示，隨住北部都會區發展項目相繼動工，兩個元朗區的黑幫派系自年初起在新界北漸趨活躍。警方在3個月前接線報，顯示兩個集團試圖壟斷區內地盤的飯盒生意，以勒索、毆打、刑事毁壞等非法方式驅趕其他經營者，據悉包括毁壞商販送飯車，而欲繼續營運的商販首先要付一萬元「入線費」，介乎每月1000至3000元不等，另每售出一個飯盒要拆帳5元予集團，以200人地盤為例，商販每年營業額達260萬，黑幫就可無本生利30萬。警方今年5月派出4名探員喬裝飯盒商販，在元朗區不同地盤外擺檔，曾被懷疑有黑幫背景人士以言語恐嚇、驅趕及要求交租金。

警方亦發現，黑幫經營無牌食物製造廠製作飯盒，其環境惡劣，其後再派人送飯到地盤外。警方昨與食環署「收網」，在落馬洲搗破該工場，拘捕56歲本地女子，涉嫌經營無牌食物製造廠，另在錦上路地盤外拘捕2男1女（34至42歲），涉無牌販賣及阻街，4人已被檢控。警方今早在元朗區巡查目標地點，拘捕2男（29及39 歲），涉嫌自稱三合會成員及刑事恐嚇，2人正被拘查。

警方在本月25日至28日亦聯同入境處、消防處展開執法行動，搗破兩個賣淫場所、三個非法賭檔、兩間無牌酒吧及一個非法加油站，合共拘捕102男及72女（16至70歲），其中38人已被檢控。警方檢獲1400枝酒類飲品、大量賭博工具、賭款、非法柴油、性感內衣、避孕套及潤滑油等。

另外，警方周二（27日）拘捕一名30歲男子，在其身上及住所搜出包裝紙、包裝工具及17包包裝成糖果的懷疑氯胺酮及一樽氯胺酮，合共70.7克，約值3.8萬。

警方在行動中派出喬裝探員搜證，合共拘捕107男、74女（16至70歲），包括154名本地人、26名內地人及1名非華裔人士，部分人有三合會背景。警方指，暫時未觀察到黑社會罪案數字有明顯上升趨勢，但會不定時反黑，呼籲飯盒商販、工人如遇黑幫滋擾，應挺身而出向警方舉報。

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