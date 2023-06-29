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機場三跑涉貪案多三名工頭落網　涉向逾80名工人收賄兼指示工人向廉署虛報 (13:40)

廉署昨日（28日）落案起訴「三跑」項目分判商3名前「工頭」，三人涉嫌向超過80名建築工人收賄共逾80萬元，以協助工人獲分判商聘用和繼續受聘。3人分案被落案起訴共30項罪名，即25項代理人接受利益、3項串謀使代理人接受利益、1項串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為、以及1項勒索。3人已准保釋，明日（30日）在西九龍裁判法院應訊。廉署亦指，其中一名被告涉嫌收賄逾70萬元，並妨礙司法公正，指示工人向廉署報稱沒有提供賄款，控方稍後申請將他的案件轉介區域法院答辯。

3名被告分別48歲男子鄧國梁、55歲男子江法及61歲男子丁仕棠，同為德鑄工程有限公司前「工頭」，德鑄是「三跑」項目分判商。首案被告鄧國梁涉嫌於2020年6月至2021年3月期間，串謀另外2名被告及其他工人，使他與該2名被告向約80名木工、雜工、索具裝配工人及電工，收受每個工作天40元至400元賄款，共約70萬元。鄧國梁同時涉嫌向其中1名被告收受每個工作天100元至200元賄款，涉款約1.4萬元，亦涉嫌串謀該名被告，指示部分工人向廉署人員訛稱鄧無向2人提供賄款。

次案被告江法涉嫌於2021年3月至去年4月期間，向2名木工收賄共逾6.6萬元，以及以恫嚇方式要求其中1名木工就其工作每天支付300元。另一被告丁仕棠則涉嫌於去年3月至6月期間，向2名工人收受賄款共逾2.2萬元。

廉署調查顯示，3名被告涉嫌向工人收賄，以協助他們受僱或繼續受僱於德鑄，或因應收取的賄款分配其工作和管理他們。

相關字詞﹕編輯推介 廉政公署 機場 三跑

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