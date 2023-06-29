8人涉理大外衝突認暴動罪囚32至45個月　官再批幕後推手鼓動上街 (13:28)

今接受判刑的8名被告承認於2019年11月18日，在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道參與暴動。

法官陳廣池判刑指，雖然胡海維（23歲）、翁永勝（22歲）、許鵬毅（30歲）及葉穎燊（24歲）現身壯大聲勢、助紂為虐，但無證據顯示他們有暴力行為或攻擊性武器，裝備相對少。其中翁運動表現傑出，如非本案很大機會選上龍舟港隊和繼續在學進修，其父親在候審期間遺憾離世。法官以4年監禁為量刑起點，認罪後4人同囚36個月。

法官並說，温育賢（26歲）以優異成績考入港大生物醫學工程系，因案被迫退學，及後報讀職訓局的文憑課程。法官判刑前邀請溫讀出其妻子撰寫的求情信，提到二人今年1月才結婚，她明知溫要入獄仍不離不棄，十分難得。法官直言溫聽不到人性呼喚、成為不動手的暴徒，不過縱他不是第一時間認罪，仍給予最大減刑折扣，他囚32個月。

至於張芷晴（23歲）、周鳳彥（30歲）及鄧浚傑（28歲），他們分別攜帶螺絲批、士巴拿、鉗、雷射筆等，屬有備而來、「重裝備」，遂以較高的4年半至5年為起點，考慮求情、認罪等後，張和周同囚38個月；鄧則入獄45個月。