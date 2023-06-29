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即時港聞
2023年6月29日星期四
私家車清晨觀塘道撞水馬翻側
(12:34)
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清晨5時許，一輛私家車沿觀塘道東行，駛至港鐵九龍灣站對開失控，撞向路中分隔水馬後翻轉，司機自行爬出，經檢查後無恙。警方到場封閉兩條行車線，其後拖車到場將涉事車輛拖走。
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