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平面設計師認侮辱國旗區旗　還押候判 (12:33)

31歲平面設計師被指於國慶節翌日，在土瓜灣上鄉道外的欄杆損壞屬於民建聯的國旗及區旗，今（29日）在九龍城裁判法院審訊，在開審前承認各一項「侮辱國旗或其圖像」及「侮辱區旗」罪。裁判官梁雅忻表示，國旗本身有重要意思，侮辱國旗本身已是嚴重罪行，並下令押後案件至7月14日判刑，以待索取被告的背景報告，其間被告須還押。

被告翁政文（31歲），任職繪圖員，被控於2022年10月2日在土瓜灣上鄉道24號外欄杆，公開及故意地以玷污國旗的方式侮辱國旗。

辯方求情時表示，案件為單一事件，被告今次只是受酒精影響一時干犯案件，而案發在深夜時分，街上沒有其他途人，因此未會鼓吹其他人犯案。辯方強調，被告沒有踐踏國旗等行為，涉事的國旗及區旗沒有損毁，雖侮辱國旗實屬不敬，但認為案情較輕微，希望法庭考慮被告實際行為對國旗的侮辱程度、是否有預謀、犯案的時間地點等因素，判處較輕的刑罰，被告亦能向民建聯賠償涉事旗杆的費用。

裁判官指出，片段中被告主動走向欄杆，不認為他當時是醉酒狀態，而且雖然案發時是深夜時分，但不代表街上沒有其他途人，只是剛好人流不多。

案情指，被告於案發當天，從街角進入土瓜灣上鄉道行人道，雙手將一面懸掛國旗的旗杆扯下並丟在地上，再上前拉扯另一支懸掛區旗的旗杆，其後離去。警方在10月27日巡邏期間認出CCTV片段中的被告，並將其拘捕，其間被告在警戒下向警員表示案發時受酒精影響，「行到上鄉道見到啲旗飄下飄下覺得好煩，咪用手扯啲旗落黎囉。」，亦在警誡口供時表示只是一時貪玩犯案。

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