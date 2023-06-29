何永賢料公屋輪候時間將再減　已有數間發展商考慮參與「樂建居」 (11:53)

政府早前推出私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」，何表示，已有幾間發展商表明積極考慮，形容反應不錯。她指有意以旗下土地參與計劃的發展商，改劃的土地若無配套難以成事，相信發展商理解政府的要求，會推出類似的地皮。她亦強調，「樂建居」項目落成後，房屋局會要求獨立檢查人士根據清單逐戶檢查，並提交詳細報告，若未達要求，當局不會批出「滿意紙」。

何永賢評估，按現時的土地供應情况，加上簡約公屋等措施，預料公屋輪候時間未來一定會縮短，「仲會有啲波幅，但大勢會向下」。提及簡約公屋及過渡房屋等措施，外界關注相關房屋在新界等偏遠地區的入住率。何永賢指，政府加強宣傳下，目前新界區的過渡房屋入住率已升至逾8成，市區入住率則逾9成，有信心日後簡約公屋會有足夠巿民入住。

宣傳簡約公屋項目期間，何永賢經常要獨自解畫，未見其餘涉及土地房屋政策的官員，如財政司副司長黃偉綸及發展局長甯漢豪。何永賢否認「獨戰輿論」，指其他官員都有「拔刀相助」，亦有撰文支持。

何亦提及計劃加快目前組裝合成的速度，包括試行壓縮紮鐵工序，形容將成組裝合成的「2.0版本」，同時期望引入更多機械人及無人機等，協助建屋及驗窗等工序。