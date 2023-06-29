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立法會首讀中大校董會改組法案　張宇人：推動應做未做的改革 (11:04)

自由黨張宇人等3名身兼中文大學校董的立法會議員提出私人草案，修改中大校董會組成方式及提高聘任校長門檻等，法案今日在立法會首讀並交付內務委員會處理。張宇人說，今次提出法案非為處理一般校內事務或實現個人願景，而是要落實推動校董會一直以來應該做、但未做的校政改革。

他指出，中大的校政改革或更新於過去10年出現空窗期，而2019年校園內出現的事件，反映中大出現管治問題是不爭事實，相信修訂校董會組成後能夠有效改善中大管治，以維護公眾利益。

該方案提出改革校董會規模及組成，包括將校董會人數減至34人，校外與校內成員的比例約為2:1；法案同時修訂委任校長及常務副校長的門檻，提高至須經校董會四分之三成員支持方可聘任。張宇人說，修訂後的方案可以體現中大的問責，亦應持分者建議，對會議法定人數等操作事宜作更新及澄清。

有關條例諮詢，張宇人說，曾於2022年12月12日向校董會提交條例的工作稿，並就條例諮詢，此外校董會成立專責小組跟進並於中大進行大型諮詢活動；小組於2023年4月提交報告並由校董會接納。而他們亦於去年10月將條例工作稿於立法會教育事務委員會諮詢，獲大部分議員支持。

根據中大相關專責小組建議，小組提出將校董會成員人數減至25至34名，校內外校董比例約1：1.64至2.13，委任正副校長門檻2/3至3/4，內容不同於議員法案。中大昨回覆，該議員草案刊憲至今未曾交予校董會正式審議。

相關字詞﹕編輯推介 中大校董會 張宇人 立法會

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