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逾百人DSE放榜前獲港大直接收生 (22:15)

中學文憑試（DSE）將在下月19日放榜。早於放榜前，考生已可透過學校推薦直接錄取計劃（SNDAS）經面試後獲大學取錄。本報向各院校查詢，港大今年經計劃錄取101名新生，較去年收82人，按年大增23%。中大經計劃取錄人數則下跌近3成，收38人。

今屆SNDAS涵蓋8間資助大學共208個學士課程。港大稱，今年逾200人申請經SNDAS入學，較受歡迎的課程範疇涵蓋人文學科、工商管理、教育、工程、醫學、理學等，指申請人各具天賦，在文化活動、領導才能、體育、社會活動等等範疇有出色表現。校方鼓勵各中學下學年繼續踴躍提名，港大會積極考慮提供更多指定課程參與此計劃，希望能為有特殊專長的同學提供其他的入學途徑。

中大回覆，來自149間中學、共179名學生經SNDAS報讀，終錄取38人；較去年53人減28%。今年新生將分別入讀文學院、工商管理學院、教育學院等課程。中大預計該校下屆參與的課程數目與本年度相若，指各課程正更新具體入學要求，料今年9月底公布。

科大及理大分別有31個學生經SNDAS接受錄取。科大稱，相關學生會獲發一筆過5萬元獎學金，放榜後亦可按DSE相關成績，自動獲發相應獎學金。理大指，料該校下屆參與SNDAS的課程數目與本屆相約。

城大稱，逾四成的申請人獲錄取，下年度將有多4個課程參加此計劃。嶺大指，學生獲錄取的成功率為35%。

浸大表示，獲錄取學生將入讀工商管理學士（榮譽）、傳理學學士（榮譽）（新聞與數碼媒體 / 公關及廣告）等8個課程。教大稱，今年計劃反應理想，已向錄取的學生發出通知。

相關字詞﹕學校推薦直接錄取計劃

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