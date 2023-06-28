初選案| 被問想民主派議會過半否　彭卓棋：我想我攞到議席 (19:46)

在代表控方的律政司副刑事檢控專員周天行提問下，彭卓棋承認於2020年3月、即在港島初選協調會議前，曾與戴耀廷、區諾軒及前灣仔區議員李永財見面。彭指，戴耀廷提及舉辦初選，以免浪費民主派的票源，並達致立會過半，但沒說過取得否決權，逼使政府回應五大訴求。

法官陳仲衡追問，那麼彭是否想民主派議會過半？彭坦言「我想我攞到議席」，他只關注自己，並無興趣理會民主派取得議席與否。被問到在議會如何獨力實踐其政綱抱負，彭表示會提倡說服其他議員，而他主張的五大訴求有部分屬政治修辭，務求當選。對於初選組織者同年3月召開記者會，前一天公民黨召開記招，彭表示毫不知情。

法官李運騰關注，彭卓棋本身不認識戴耀廷，對方突然找彭辦初選，問戴耀廷對彭而言是否陌生人？彭表示同意並知悉戴是民主派，指戴作為港大教授不會騙人，而彭案發時沒閱讀戴、區撰寫的文章。彭引述戴在協調會議指，若政府做得好就不必用否決權，但沒有解釋。李官聞言稱，與會者可有不同理解。

控方在庭上展示彭的簽署「墨落聲明」聲明書帖文，彭稱「䁽過」留意到有港島潛在參選人，即認罪被告梁晃維已經簽署，為免輸了陣勢而聯署。李官指出，彭是繼聲明發起人梁晃維後，首名簽署的港島參選人，彭承認說法。聆訊明續。