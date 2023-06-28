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岑子杰終極上訴爭承認海外同性婚姻　稱法律應保障同性伴侶核心權利 (18:21)

2013年與同性伴侶在美國結婚的社民連副主席岑子杰，於2018年提出司法覆核，要求法庭聲明本港法例不承認海外同性婚姻的做法違憲，在高院敗訴後獲批准上訴至終審法院，終院今日（28日）開庭審理。上訴方表示法律應保障同性伴侶享有關乎私生活的核心權利，如領養後代及財產分配；律政司認為核心權利的定義主觀且難以釐清。案件明日繼續。

上訴人岑子杰延聘御用大律師Karon Monaghan及資深大律師潘熙，律政司一方由資深大律師黃繼明代表。

上訴方從三個方面爭議是否違反《基本法》第25條及《香港例權法案》第22條下的平等權，包括將同性伴侶排除在婚姻制度之外是否違憲；未能為同性伴侶提供任何替代途徑以獲得法律上承認關係是否違憲；及不承認外地同性婚姻是否違憲。

上訴方今日陳詞指，同性伴侶與異性伴侶對等，除了應享有相同待遇外，亦應享有關乎私生活的核心權利，如領養及撫養子女、財產分配及繼承等權利，故香港法律應該提供替代途徑以承認同性伴侶關係，以保障其私生活權利。

惟法官質疑此舉或招致選擇同居而非結婚的異性伴侶之不滿，他們會認為同性伴侶有多一項選擇，即可以選擇民事結合或結婚。律政司一方則指，《基本法》將婚姻等權利局限為異性婚姻，港府與歐洲政府亦有分別，即港府並無積極義務需另設法律框架，在法律上承認同性伴侶關係，又指上訴方提出的核心權利之定義主觀且難以釐清，會引伸額外辯論。

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