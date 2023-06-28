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涉銅鑼灣保良局嬰兒組虐兒案　33歲女子判囚6個月 (17:42)

33歲前銅鑼灣保良局嬰兒組女職員，涉嫌襲擊3名23至26個月大的幼童，包括拉扯他們手臂、用硬物塞口等。該女子早前承認4項對所看管兒童或少年人襲擊罪，今（28日）在東區裁判法院被判監禁5個月4周。裁判官直言完全看不出被告是有愛心和善良的人，她接二連三犯案，對這些需要額外關顧的幼童諷刺地違反看管責任。

被告周德元被控於2022年9月1日至14日，在銅鑼灣禮頓道莊啟程大廈3樓「保良局嬰兒組」，故意襲擊或虐待25個月大的男童A、26個月大的女童B及23個月大的男童D。同一事件中丁靄雯（26歲）承認2項虐兒罪，判囚6周；被控一罪的雷淑嫺（25歲）經諮詢法律意見後獲撤控。

主任裁判官徐綺薇引述辯方求情指，被告過往在照顧兒童上盡心盡力，為人有愛心和善良。辯方又指被告案發前只曾照顧較年長的幼稚園兒童，到保良局工作後發現是「兩個完全不同的世界」，令她力不從心而使用錯誤方法，她承諾不會重蹈覆轍。

裁判官判刑指，被告的行為粗暴，例如在軟墊上不停推幼童多於11次，又把幼童大力壓在地上，用腳掃其身體等，而且不是偶發事件。裁判官稱，被告也深知這些幼童遭遇家庭問題，社會期望他們快樂地成長，被告卻諷刺地違反責任。裁判官認為幼童頑皮正常不過，被告不應以工作為由發洩，她顯然缺乏愛心，幼童雖無嚴重傷勢，惟身心影響並非即時可見。裁判官考慮幼童年紀、暴力程度等因素後，判被告囚5個月4周。

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