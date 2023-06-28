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特區護照申請屢創新高　入境處研增可預約日子 (17:28)

特區護照申請量屢創新高，保安局表示，入境處今年首5個月已收到逾77.8萬宗特區護照申請，超越疫情前全年數字，平均每日逾7000宗，指特區護照申請數目連續多月創新高，以四月初為例，每日平均申請數字更逾一萬宗，較疫情前日均2700宗增加超過三倍。截至5月底，在2020年至今年5月間過期的特區護照中，75萬名合資格持有人仍未申請更換護照。入境處將考慮延長網上預約系統的可預約日子，但基於保安、私隱等考慮，認爲不宜在轄下辦事處以外地點設自助服務站。

入境處今年首5個月已收到逾77.8萬宗特區護照申請，4月初每日平均申請數字更逾1萬宗，較疫情前的日均2700宗升逾3倍。另外，約26萬本特區護照將在今月至今年底過期失效。入境處已增約3成人手處理，包括超時工作、聘用退休公務員及合約員工。

議員楊永杰關注，政府會否將可預約日期延長至由下一個工作天起90個工作天。當局稱將積極考慮延長網上預約系統的可預約日子；並已鼓勵市民經互聯網或入境處流動應用程式，或「申請證件服務站」等無需預約、不設配額的服務遞交申請。現時，近8成申請均透過網上或自助形式辦理。

楊永杰亦建議，在港鐵站、各區民政處或政府合署等增設「申請證件服務站」及「領取護照服務站」。當局稱，基於保安、個人資料等考慮，如確保場地符合保安要求，以及妥善存取護照以遵行保障資料原則，入境處認為服務站設在轄下辦事處內較穩妥。

另外，入境處計劃在明年落成啟用的新入境處總部，大幅增加申請證件自助服務站，亦會研究於現時的辦事處內增加自助服務站。

相關字詞﹕入境處 護照 編輯推介

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