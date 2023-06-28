政府不點名批潘焯鴻及田北辰涉沙中線言論不負責任、居心叵測　田北辰：最重要政府肯查 (16:44)

潘焯鴻於節目上稱收到消息，由於政府作為港鐵大股東「所以政府一直視港鐵成為政府嘅一部分，其實政府係比較唔希望呢，係任何檢控當中呢，係港鐵捲喺漩渦裡面」；田北辰則於節目上指「聽講佢（政府）話已經劃咗條線㗎喇，呢件事完結㗎喇，冇得再告㗎喇」。

「我聽到嘅消息喇，呢個就當然係純粹hearsay聽嘅，即係唔係官方嘅，（主持：道聽途說嘅）冇計啦，因為呢政府其實佔港鐵7成幾股份嘅，咁所以政府一直視港鐵成為呢政府嘅一部分，其實政府係比較唔希望呢，係任何檢控當中呢，係港鐵係捲喺漩渦裡面」— 潘焯鴻 2023.06.28《在晴朗的一天出發》

政府下午發稿指，「不希望在檢控中令港鐵捲入漩渦」的言論無中生有和不負責任，重申檢控決定必須基於所有可接納的證據和適用法律，警方亦正繼續就沙中線工程質量事件刑事調查，指任何人均「不應憑空妄斷，作出失實、不公和不負責任的言論。」

政府亦不點名指田北辰有關政府可能不再跟進沙中線工程問題的言論「全無事實根據，居心叵測」，指政府一定會直斥其非，以正視聽，而任何試圖捏造事實抹黑政府的行為均不會得逞。

聽講喇，聽講佢（政府）話已經劃咗條線㗎喇，呢件事完結㗎喇，冇得再告㗎喇— 田北辰 2023.06.28《在晴朗的一天出發》

政府亦重申，高度重視沙中線工程問題，並已多方面跟進，包括成立調查委員會及專家顧問團，亦已要求港鐵公司全面跟進及落實相關建議。

田北辰回覆本報稱，今早亦是從個別傳媒口中聽聞政府或不再跟進，現「好歡迎、好開心」政府出稿解釋，明確指出會繼續調查沙中線事件，又指「最重要政府肯查，點講我、點批評我都無所謂」，最重要可釋除大眾疑慮。田北辰又指，他已去信立法會鐵路事宜小組委員會要求盡快討論沙中線事件。

田北辰其後於立法會受訪時，質疑政府反應敏感，對當局嚴詞回應感到詫異。「有言論指政府可能不再（跟進），政府一跳就跳到抹黑、誣衊，只不過有意見話可能不再跟進，我都無話可說。」

他指出，政府最新說法按他的理解，代表當局一定會再跟進事件，感到「非常之開心」，強調最重要是結果。他認為如果今次案件只是幾十宗之中的其中一宗，將會「大快人心」。