立法會三讀通過三隧分流條例草案　易志明修正案倡降兩隧商用車收費被否決 (17:55)

民建聯陳恒鑌指，支持不同時段不同收費，認為可以起分流作用，紓緩塞車問題。對於易志明提出的修正案，他認為劃一降低商用車輛的收費原意好，但修訂草案未提降低東隧的收費，有違草案劃一收費的原則，故不能支持；不過他期望，當三隧分流方案落實而局方收集一定數據後，可再考慮一致調低商用車輛的收費。他又說，新收費方案較複雜，希望當局正式推行時要做足宣傳，並確保有足夠路牌。

議員楊永杰表明會對條例草案投棄權票，他說，第二階段紅隧及東隧費用加幅太高，九龍中區市民要「硬食」，他亦認為市民不會刻意早返工、遲放工，變相令不同時段不同收費「廢武功」。楊永杰提出當局要做好泊車轉乘，中長期的解決方案要減少市民過海需求，建議為公務員提供彈性上班案排，並鼓勵私人公司跟隨，亦要建構好九龍東CBD2，以減少來往港九市區的人流車流。

勞聯林振昇支持易志明的修正案，認為政府原本草案未有照顧商用車輛負擔，令很多司機每月駕駛開支增加。他又說，若紅隧及西隧降低收費至20元，或會將分流效果打折扣，但情况未必會被現時差，相信相當部分使用紅隧的駕駛者會轉用西隧，能減輕紅隧負擔，加上商用車輛使用三隧的佔比較低，認為不會造成很嚴重後果。

易志明說，即使只得紅隧及西隧可減費，相信亦有好處，可以減底商業車輛的營運負擔，從而減輕家長對校巴費用的負擔、亦不會削減紅色小巴競爭力。他又認為東隧較遠，本來分流作用較不明顯，在燃料費高昂的情況下，本來一直使用東隧的商用車輛，不會特意兜遠路，造成西隧或紅隧的額外車流。易志明亦表示，支持政府透過調整隧道收費以達分流效果，亦贊成對商用車輛劃一收費，但他又批評，新措施下紅色小巴及校巴使用紅隧的費用大增，加幅不合理，又指出私家車在繁忙時段收費較的士低，憂慮會鼓勵市民坐「白牌車」，認為當局要劃一兩者收費。

勞聯林振昇支持易志明的修正案，認為政府原本草案未有照顧商用車輛負擔，令很多司機 每月駕駛開支增加。他又說，若紅隧及西隧降低收費至20元，或會將分流效果打折扣，但情況未必會被現時差，相信相當部分使用紅隧的駕駛者會轉用西隧，能減輕紅隧的負擔，加上商用車輛使用三隧的佔比較低，認為不會造成很嚴重後果。

林世雄：若通過修正案會得不償失

運輸及物流局長林世雄認為，若修正案獲通過，會違背廣受歡迎的商用車輛劃一收費原則，並在紅隧及西隧產生額外車流，加劇兩隧擠塞，堵塞隧道上游的關鍵路口，廣泛影響非過海交通，亦令業界未能節省行車時間，形容會得不償失。

林世雄又說，政府的條例草案已經深思熟慮及平衡，相信有助紓緩三隧擠塞問題，當局會在可行情况下盡快實施不同時段不同收費，日後如有需要，亦可透過修訂附屬法例，調整商用車輛的收費，亦會考慮檢視小型商用車的定義。

易志明原本提出的修正案，建議將三隧的商用車輛收費劃一降低至20元，立法會主席梁君彥說，因涉及東隧的修訂會令政府損失約1.1億元收入，按《議事規則》第 57(6)條判斷具有由公帑負擔的效力，故未能提出有關東隧修正。