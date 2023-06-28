立法會三讀通過三隧分流條例草案 (17:55)

多名議員發言時表明支持政府的不同時段不同收費方案，但認為政府長遠應考慮興建第四條過海隧道，以解決擠塞問題。對於航運交通界議員易志明提出修正案，將紅隧及西隧的士及商用車輛的收費，劃一為20元，多名議員表明反對。

民建聯陳恒鑌指，支持不同時段不同收費，認為可以起分流作用，紓緩塞車問題。對於易志明提出的修正案，他認為劃一降低商用車輛的收費原意好，但修訂草案未提降低東隧的收費，有違草案劃一收費的原則，故不能支持；不過他期望，當三隧分流方案落實而局方收集一定數據後，可再考慮一致調低商用車輛的收費。他又說，新收費方案較複雜，希望當局正式推行時要做足宣傳，並確保有足夠路牌。

議員楊永杰表明會對條例草案投棄權票，他說，第二階段紅隧及東隧費用加幅太高，九龍中區市民要「硬食」，他亦認為市民不會刻意早返工、遲放工，變相令不同時段不同收費「廢武功」。楊永杰提出當局要做好泊車轉乘，中長期的解決方案要減少市民過海需求，建議為公務員提供彈性上班案排，並鼓勵私人公司跟隨，亦要建構好九龍東CBD2，以減少來往港九市區的人流車流。

易志明說，支持政府透過調整隧道收費以達分流效果，亦贊成對商用車輛劃一收費。不過他指出，當局採取效率優先的原則，即以載客或載貨量來調整收費，小巴收費理應較的士低，但實際上小巴隧道費較的士高，有違原則。他又批評，新措施下紅色小巴及校巴使用紅隧的費用大增，加幅不合理，又指出私家車在繁忙時段收費較的士低，憂慮會鼓勵市民坐「白牌車」，認為當局要劃一兩者收費。

勞聯林振昇支持易志明的修正案，認為政府原本草案未有照顧商用車輛負擔，令很多司機每月駕駛開支增加。他又說，若紅隧及西隧降低收費至20元，或會將分流效果打折扣，但情况未必會被現時差，相信相當部分使用紅隧的駕駛者會轉用西隧，能減輕紅隧負擔，加上商用車輛使用三隧的佔比較低，認為不會造成很嚴重後果。