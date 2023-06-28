初選案｜彭卓棋稱以為放棄原有政綱已經「安全」　當日「自傲」所以「今日喺度」 (14:20)

彭卓棋供稱因應國安法實施，與團隊撕毁競選單張，三名主審法官早前關注，彭為何不在網上發聲明或公開撕單張，告知選民他放棄政綱。彭今早表示他在辦事處撕單張，沒想過在街上撕紙。彭其後印製「支持對抗極權 背水之戰」的單張，他稱雖然無政綱，但仍想勝出初選。彭認為經已做盡一切措施以免違法，形容自己「好安全」，故沒退出初選。

彭表示，當時不知何謂觸犯國安法，他引述社會上具影響力人士，即行政會議成員葉劉淑儀，曾稱看不到初選違法。法官李運騰隨即稱，葉劉淑儀並非涉事一份子，彭則指她有份代表政府。彭憶述，最初不太明白國安法，但找不到英文版本協助理解。李官另問及，彭是否真誠相信在選舉論壇發表的言論，彭否認並指是刻意採用選舉用語取勝，但無意欺騙市民，法官陳慶偉質疑彭串同團隊作虛假陳述。

辯方之後提到，法官庭上明智、體貼地講過如何避免犯法，陳官更正指他們沒有提出建議，而是提出彭有其他方法顯示政綱改動。辯方續問，彭是否已盡力通知公眾？彭自言「真係做到最好」，接受傳媒訪問時亦有提及。

彭於作供其間一度表示，案發時有人提過運用否決權爭取五大訴求，但從未聽過「無差別」地否決。陳官指出，「無差別」字眼在公訴書才首次出現，叫彭不要玩弄文字。辯方完成主問，下午將由控方盤問彭。