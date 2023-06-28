立場新聞案｜辯方批控方引「異常」守則質疑立場報道　堅稱立場報道偏頗屬「強詞奪理」 (13:51)

針對控方陳辭指控辯方提出的傳媒專業守則「異常寛鬆、偏離準則」，辯方資深大律師余若薇反駁，控方的準則才是「異常」，若政府欲提出新標準，應公告天下，「等所有傳媒、在座傳媒都知道」。

控方結案陳辭重提立場引述美國總統拜登呼籲避免使用辱華字眼描述新冠疫情時，與「中時新聞網」的報道有異，反映立場對中國有偏見。辯方反駁在覆問階段已澄清立場的報道較準確，「中時」屬過分演繹拜登發言，形容控方堅持稱立場有偏頗是「強詞奪理」，而立場報道亦非對中國不利，更不見有傳媒守則要求篩選對中國不利的消息，辯方強調基於不曾出現的守則指控立場「異常」，明顯不公道。

辯方亦強調立場的營運目的一直是「做好新聞」，引述香港電台《鏗鏘集》前編導蔡玉玲查冊案，終院接納其他傳媒均以同一做法查冊、報道新聞，故控方不能推論作虛假聲明是她唯一合理的意圖。辯方認為案例顯示若控方未能排除合法目的，便不能說被告的唯一意圖是違法，而控方陳辭正提到不能反駁立場的目的之一是報道新聞，故亦不能說被告的唯一意圖是煽動。