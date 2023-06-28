議員批排核廢水形同「攬炒」促禁日本水產進口　謝展寰稱先待國際及內地評估 (13:29)

日本擬於今夏排放福島第一核電站核廢水入海，多名立法會議員不滿政府現時只禁止日本5個縣份的食品，關注政府會否一刀切全禁所有日本水產進口，環境及生態局長謝展寰今日於立法會會議上回應議員質詢時表示，政府會參考國際原子能機構的報告，亦會考慮內地專家意見，並參考內地及鄰近地區做法等再作全面考量，認為此舉屬科學及負責任。他重申，政府並無就管制範圍定下界線，亦無任何原因保障日本利益，強調政府絕對會以市民及食物安全為首。
工聯會立法會議員吳秋北質疑當局立場不夠強硬，指日方如認為核廢水安全，為何不排放到自己國內，斥日方做法是「同全人類攬炒的可恥行為」，謝展寰回應指政府立場清晰及果斷，政府已多次向日方表示反對排核水，亦表明當日本排放核廢水，會即時禁止福島一帶沿岸最高風險縣份的水產進口，以及對其他有風險縣份水產進口實施嚴厲管制。
另一名議員陳凱欣亦批評日本擬排放核廢水是自私自利的行為，認為當局「對日本愈仁慈，佢（日本）只係會愈放肆」，又指當局每年斥資約600萬元購買額外檢測儀器，以及每年花費380萬元用於人手及保養等開支，質疑「呢張單係咪日本幫我哋埋呢？」，謝展寰承認，的確因為日本排放核廢水而要更常檢測，但指檢測不限於日本進口水產，故當局本身亦有需要添置儀器。