議員批排核廢水形同「攬炒」促禁日本水產進口　謝展寰稱先待國際及內地評估 (13:29)

工聯會立法會議員吳秋北質疑當局立場不夠強硬，指日方如認為核廢水安全，為何不排放到自己國內，斥日方做法是「同全人類攬炒的可恥行為」，謝展寰回應指政府立場清晰及果斷，政府已多次向日方表示反對排核水，亦表明當日本排放核廢水，會即時禁止福島一帶沿岸最高風險縣份的水產進口，以及對其他有風險縣份水產進口實施嚴厲管制。

另一名議員陳凱欣亦批評日本擬排放核廢水是自私自利的行為，認為當局「對日本愈仁慈，佢（日本）只係會愈放肆」，又指當局每年斥資約600萬元購買額外檢測儀器，以及每年花費380萬元用於人手及保養等開支，質疑「呢張單係咪日本幫我哋埋呢？」，謝展寰承認，的確因為日本排放核廢水而要更常檢測，但指檢測不限於日本進口水產，故當局本身亦有需要添置儀器。