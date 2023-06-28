李家超：犯法紅線下已現軟對抗　鄧炳強憂有人利用七一危害國安 (11:50)

七一臨近，特首李家超及保安局長鄧炳強接受傳媒訪問時亦再提及本港國安風險。李家超接受央視訪問時指，已經感受到本港目前出現「軟對抗」，並嘗試於不同領域破壞，又指軟對抗經常在犯法紅線下出現，本港要在國安方面警覺、警惕，勿讓破壞力量得逞。保安局長鄧炳強接受《星島日報》訪問時亦指，擔心有人利用或騎劫七一，危害國家安全，故當局須小心應對，不可掉以輕心。
李家超接受央視《新聞1+1》訪問，他指有不友善國家試圖攻擊中國，又指相關國家除在經貿科技上有動作，亦可能在民間有破壞性質的行動，以針對內地及香港發展，形容有關勢力不希望一國兩制成功。李家超認為，目前社會總體平穩非常安全，但相信破壞力量不會放鬆，又指已在不同領域感受到「一些軟對抗」。
鄧炳強就以呼籲取消器官捐贈為例，指有「走佬」前區議員抹黑器官捐贈，正屬「軟對抗」，又指相關行為無日無之，批評有外部勢力及其香港代理人希望分化香港市民，令市民不信任政府及仇恨政府。鄧炳強亦批評國際特赦組織早前捏造一名新疆學生來港後被拘留，而《華盛頓郵報》則抺黑懲教署更新工作為「洗腦」，又指有市民於特別日子企圖破壞香港安寧，認為「軟對抗」的「邪惡」之處在於有人經常尋找灰色地帶，「在犯法之間挑釁市民」。