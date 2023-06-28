李家超：犯法紅線下已現軟對抗　鄧炳強憂有人利用七一危害國安 (11:50)

李家超接受央視《新聞1+1》訪問，他指有不友善國家試圖攻擊中國，又指相關國家除在經貿科技上有動作，亦可能在民間有破壞性質的行動，以針對內地及香港發展，形容有關勢力不希望一國兩制成功。李家超認為，目前社會總體平穩非常安全，但相信破壞力量不會放鬆，又指已在不同領域感受到「一些軟對抗」。

鄧炳強就以呼籲取消器官捐贈為例，指有「走佬」前區議員抹黑器官捐贈，正屬「軟對抗」，又指相關行為無日無之，批評有外部勢力及其香港代理人希望分化香港市民，令市民不信任政府及仇恨政府。鄧炳強亦批評國際特赦組織早前捏造一名新疆學生來港後被拘留，而《華盛頓郵報》則抺黑懲教署更新工作為「洗腦」，又指有市民於特別日子企圖破壞香港安寧，認為「軟對抗」的「邪惡」之處在於有人經常尋找灰色地帶，「在犯法之間挑釁市民」。