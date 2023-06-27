麥美娟料移民情况已緩和　指本港青年願了解國家 (17:52)

麥美娟在訪問指，她所接觸的香港青年雖非「天天口說愛國」，但亦願意多了解國家，也會參與局方的內地實習及交流計劃，認為有時青年拒絕參與交流並非出於抗拒，而是因為香港有更好選擇，「要對香港年輕朋友公平啲」。經歷2019年反修例衝突，被問及政府與青年關係是否已從谷底回升，她指現時在青年活動看到更多新面孔，相信屬好現象。她亦表示，青年表達意見的渠道及機會沒有減少，強調青年工作要細水長流，沒有靈丹妙藥。

另外，南區及荃灣關愛隊運作兩個月，麥美娟表示，面對部份有特別服務需要的社群，如精神病康復者，關愛隊不能替代專業服務，須在社工或護士等專業人士指導下提供支援。她希望其餘16區的關愛隊在第三季內成立，盡快投入服務，未來一年亦會為關愛隊爭取更多資源，推出不同服務。