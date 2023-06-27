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初選案｜彭卓棋認「扮黃」實則擁抱大灣區　官笑言：很適合加入民建聯 (17:25)

「35+」初選案今午（27日）續審。前南區區議員彭卓棋自辯時承認，他為了討好選民而「扮黃」，使用劣質東江水和「肢體抗爭」等字眼，實情是他不憎恨內地政府，反而擁抱大灣區機遇。法官陳慶偉笑言，為何彭卓棋不加入主張大灣區發展的民建聯，「你很適合加入民建聯」（you fit right into DAB），多人發笑起哄。彭卓棋回應，在當刻選舉氣氛下，民建聯的參選人必定會輸。

庭上繼續討論彭卓棋的初選單張，法官陳仲衡關注政綱提及「質素惡劣」的東江水。彭解釋，他認為香港與其花錢買東江水，不如建造海水化淡廠，以「惡劣」形容東江水是選舉語言，旨在爭取選民認同。至於政綱形容港府為不義政權，彭指是選舉的誇張手法，「講𠵱啲嘢先至有機會贏」。

法官李運騰關注，彭卓棋早前告知法庭，他無意憎恨內地政府，反而想鼓勵年輕人到大灣區創業；但在選舉時期，他採用引起憎恨政府的語言，為何有此轉變？彭表示，初選的目標群眾是「深黃」市民，如果他宣傳大灣區，可能立即被淘汰。李官遂問，他為了取悅選民，是否表現得比實際更「黃」？彭點頭同意。

談及「墨落無悔」聲明，彭卓棋表示簽署時未曾細閱內容，但覺得拒簽就會在初選落敗，「簽咗就唔洗畀人『夾』」。彭另於選舉論壇主張「肢體抗爭」，他供稱除了自我介紹那一句，整段發言都是選舉語言，「𠵱家我睇返當然好尷尬」，庭上傳出笑聲。

為了應對《港區國安法》生效，彭卓棋稱曾與團隊成員撕毁初選政綱，意味放棄所有主張，避免違法風險。彭亦致電民主動力職員，要求將政綱下架。彭稱曾在街站派發已撕爛的單張，接獲市民詢問「點解係爛嘅？」，他回應已放棄原本的政綱。審訊明（28日）續。

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