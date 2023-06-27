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扭傷後需負擔更多勞力工作再被解僱　平機會代表餅店員工入稟索償 (17:22)

23歲女店務員指稱工作時因搬運餅盒而扭傷背部，她放完6天病假復工後，受到上司較差的待遇，即對方明知她未完全康復下，經常要求她負責會加劇她背痛的勞力工作、原本由同事輪流負責派傳單，變為由她獨力派足一整天傳單等，其後她被餅店解僱。平機會今日（27日）根據《殘疾歧視條例》代表她入稟區院，要求公司賠償逾21萬元，以及書面道歉。

申索人是李思穎，3名答辯人依次是冠僑飲食管理顧問有限公司、譚啟榮，及盧劍龍。首答辯人為經營餅店的公司，譚是公司董事，盧是餅店總廚兼申索人的直屬上司。

入稟狀指，申索人於旺角「北海道牛乳蛋糕」餅店工作超過一年，工作表現滿意，一度獲告知會被擢升為店長。2022年1月22日，申索人因工受傷後診斷患上急性下腰痛，她向盧透露打算向公司提出工傷補償申索，其後請了6天病假。惟她復工後，盧經常要求她更換烤盤、操作手動式摺臂帳篷，以及在嚴寒天氣下派一整天的傳單。申索人指這些工作過往由糕點師負責或是所有店務員輪流負責。

約一周後，申索人被通知一個月後將被解僱。她於通知期內因嚴寒下派傳單而身體不適，她提出請病假時，盧以一個冷笑的表情符號回應，並指出待申索人復工後再要求她派傳單。申索人向答辯人索償，就她損失8個月收入及情感損失，分別索償約14萬元及7萬元。

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