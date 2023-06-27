不同配方奶粉建立腸道益菌效果差異可逾40倍　理大籲慎選奶粉留意配方 (16:12)

理大研究人員收集了75個分別接受15款配方奶粉餵哺的剖腹產初生嬰兒的糞便樣本，發現不同樣本在一周後腸道內雙歧桿菌的數量相差可達40倍，當中為剖腹產嬰兒專研的益生致親組合配方奶粉可最快補足益菌數量，在餵哺首周後已追至達母乳餵哺的順產嬰兒腸道益菌之水平，但接受非專研配方奶粉的嬰兒，腸道益菌直至四星期後仍然維持在較低水平。

理大未來食品研究院副院長及食品科學與營養學系助理教授邱家琪表示，香港是亞洲區內剖腹分娩率最高的地方之一，雖然母乳是初生嬰兒最好的營養來源，但如因各種原因而需要餵哺配方奶粉，父母應了解不同餵哺方式所提供的營養成分，幫助剖腹產嬰兒及早建立良好的腸道微生物組成。

兒科專科醫生徐梓筠建議父母可以考慮選用為剖腹產嬰兒專研的奶粉配方，並留意奶粉罐上有否標明含有產道益生菌及益生元，該配方能為嬰兒補充益菌來源，及早打好免疫基礎。

參與研究的剖腹產媽媽Michelle到場分享餵哺方式，她表示在其寶寶六個月大之後，她因為工作而不能長期餵哺母乳，聽從醫生建議後轉用含有益生菌的配方奶粉，她說現時寶寶身體健康，每天都有大便，生長線十分理想。