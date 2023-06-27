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誤將科興疫苗當避孕針注射　私家醫生認專業失當獲發警告信 (15:58)

大埔私家醫生許嘉烽涉於2021年8月替一名原本接種避孕針的女子，錯誤接種一劑科興新冠疫苗。醫務委員會今日（27日）就事故召開紀律聆訊，許嘉烽透過代表律師承認一項「專業失當」。醫委會判辭指，涉事醫生替女事主打針前，未有再三核對其身分，並指若當時醫生有向病人解釋注射本質、風險及副作用，便可避免錯誤接種，遂裁定許專業失當指控成立，發出警告信處分。

許嘉烽透過代表律師承認一項「專業失當」，求情時解釋當時認錯女事主為另一名同姓「Wong」、原擬接種科興的病人，並稱事後衛生署已暫停他參與疫苗資助計劃及長者醫療券計劃。

判詞指，女事主於2021年6月首次到許嘉烽診所接種避孕針，並於同年8月5日再到涉事診所接種避孕針，在完成病人登記及進入診症室後，許嘉烽未有核對事主身分便注射一針科興疫苗，在對方當場詢問下發現出錯，其後提出補打避孕針。事主拒絕後獲安排在等候區休息，其後感到昏眩及心悸，經救護車送往那打素醫院治理。

判詞提及，涉事醫生若在注射疫苗前檢視病人病歷及解釋注射本質、風險及副作用，便能得知事主是要接種避孕針，遂裁定他「專業失當」指控成立。判詞續指，事故未有替事主構成嚴重損傷，事主去年底亦去信醫委會表明無意繼續追究，涉事醫生其後亦檢視診症流程，如再三核對病人資料等，醫委會考慮到有關醫生已吸取教訓，犯下相同或類似違規行為機會較低，遂發出警告信處理。

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