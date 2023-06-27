水警搗破越南人蛇集團拘12人　揭蛇頭收費逾萬元 (15:50)

警方昨日凌晨展開「萬戰」行動，在龍鼓灘、后海灣、屯門、天水圍陸上及海上埋伏，至凌晨6時許，可疑船隻以時速逾30海浬（以車速計約每小時55公里）駛入香港西面水域，駛向后海灣方向。該快艇配備一個舷外機及頂蓬，載有6人，並駛入下白泥一條河涌。

警方及後下白泥一間屋旁淺灘發現該快艇，屋內有6名非法入境者（31至49歲），包括1名任船長的內地男子、2名越南男子及3名越南女子。警方亦在附近發現一輛接應7人車，車內有3.4萬人民幣及1.8萬港幣，相信是販運「人蛇」的收益，另一張越南儲值電話卡則聯絡其他成員，接應車上56歲本地男司機被捕。

水警小艇分區總區特遣隊高級督察阮敬豪稱，涉案位於下白泥及上白泥廢車場的兩個貨櫃，用作安排非法入境者暫住匿藏，分別營運兩處的61歲本地男子及41歲女子同樣被捕。用以暫住的貨櫃內有雙層床、冷氣及簡單煮食用具。至於該批非法入境者的接下來的工作尚在調查，阮稱，據過往經驗，有機會參與廢車場、回收場等各式各樣工作。

另外，警方亦拘捕相信是集團主腦的3名本地男子（17至27歲），三人有黑社會背景，負責安排偷渡及非法工作的一站式服務，在天水圍、元朗、屯門一帶上岸，相信在疫情後開始營運。警方共就行動拘捕12人，涉嫌「安排未獲授權入境者前來香港的旅程」，正被扣查。

水警總區刑事總部署理警司潘以靖稱，4至5月約有140名非法入境者在海上、陸上被捕，其中水路來港有輕微回升趨勢，水警已數度在西邊水域堵截到內地及越南裔非法入境者，會與不同地區執法機構加強情報交流。