明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

水警搗破越南人蛇集團拘12人　揭蛇頭收費逾萬元 (15:50)

警方近日搗破一個經水路入境的「人蛇」集團，昨早（26日）在下白泥拘捕5名越南非法入境者、1名內地船長，另拘捕6名本地男女，其中3人為主腦、3人安排住宿及交通，亦發現兩個供非法入侵者暫住的地點。警方相信集團有黑社會背景，並已經營約半年，向每個非法入境者收取約一至兩萬元費用。

警方昨日凌晨展開「萬戰」行動，在龍鼓灘、后海灣、屯門、天水圍陸上及海上埋伏，至凌晨6時許，可疑船隻以時速逾30海浬（以車速計約每小時55公里）駛入香港西面水域，駛向后海灣方向。該快艇配備一個舷外機及頂蓬，載有6人，並駛入下白泥一條河涌。

警方及後下白泥一間屋旁淺灘發現該快艇，屋內有6名非法入境者（31至49歲），包括1名任船長的內地男子、2名越南男子及3名越南女子。警方亦在附近發現一輛接應7人車，車內有3.4萬人民幣及1.8萬港幣，相信是販運「人蛇」的收益，另一張越南儲值電話卡則聯絡其他成員，接應車上56歲本地男司機被捕。

水警小艇分區總區特遣隊高級督察阮敬豪稱，涉案位於下白泥及上白泥廢車場的兩個貨櫃，用作安排非法入境者暫住匿藏，分別營運兩處的61歲本地男子及41歲女子同樣被捕。用以暫住的貨櫃內有雙層床、冷氣及簡單煮食用具。至於該批非法入境者的接下來的工作尚在調查，阮稱，據過往經驗，有機會參與廢車場、回收場等各式各樣工作。

另外，警方亦拘捕相信是集團主腦的3名本地男子（17至27歲），三人有黑社會背景，負責安排偷渡及非法工作的一站式服務，在天水圍、元朗、屯門一帶上岸，相信在疫情後開始營運。警方共就行動拘捕12人，涉嫌「安排未獲授權入境者前來香港的旅程」，正被扣查。

水警總區刑事總部署理警司潘以靖稱，4至5月約有140名非法入境者在海上、陸上被捕，其中水路來港有輕微回升趨勢，水警已數度在西邊水域堵截到內地及越南裔非法入境者，會與不同地區執法機構加強情報交流。

相關字詞﹕編輯推介 非法入境

上 / 下一篇新聞