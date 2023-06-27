初選案｜彭卓棋稱提「攬炒」只屬選舉語言爭「黃營」選票　若只推銷創業恐無機會當選 (15:46)

民主派「35+」初選案今（27日）踏入第74天審訊，前南區區議員彭卓棋繼續自辯。對於彭的競選單張列有「35+」是選舉主軸，「以攬炒回應五大訴求，沒有妥協空間」等內容。彭解釋意會到其競爭對手是民主派，故以激進字眼冀爭取「黃營」選票，他承認用了「唔係好好」的選舉策略，以致「大敗」。彭強調自己初心是重振香港品牌，關於抗爭和重組警隊兩項政綱則屬「選舉語言」和粉飾之用，形容是「當時食客好需要」。彭稱，政綱承諾是推廣團隊賣點，又說如果講述創業，「相信唔會有任何機會」。
彭卓棋第二日出庭自辯指，他有出席港島初選協調會議。戴耀廷在會上提倡運用基本法賦予的否決權，遭司馬文反對，戴表示可用、可不用權力，當政府做得好就不必運用。彭提及區諾軒曾以信息，就港島票制跟他徵詢意見，彭亦不時向在區內紮根多年的前南區區議員區諾軒請教地區事務。
彭卓棋表示，參加初選之前僅聽過「攬炒十步曲」幾隻字，他起初不知悉相關內容，亦不知是由戴耀廷提出，直至2021年被捕後警員向他展示資料。彭續稱，他從自己的競選單張首次見到攬炒十步曲字眼，但沒深究。該單張印有「攬炒十步曲時間表」，由其參選團隊的兼職員工設計。彭指，他原本指示同事設計用作自我簡介的單張，當他「䁽到」草稿寫有攬炒十步曲，心想與他何干，遂吩咐同事刪去這部分。
法官李運騰關注，經修改的單張寫有35+願景，運用權力否決預算案，是否獲得彭卓棋審批？彭承認取得團隊同意，但他們當時不太理解涉及本案的法律細節。李官聞言稱，但彭持有政治學系的學士學位。彭供稱，他們在國安法通過後便撕爛有擔憂的單張。他又解釋，政綱提到的否決權視乎情况和公義而運用，「同35+無關係，因為作為一個立法會議員應該秉行公義行事」。