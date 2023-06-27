初選案｜彭卓棋稱提「攬炒」只屬選舉語言爭「黃營」選票　若只推銷創業恐無機會當選 (15:46)

彭卓棋第二日出庭自辯指，他有出席港島初選協調會議。戴耀廷在會上提倡運用基本法賦予的否決權，遭司馬文反對，戴表示可用、可不用權力，當政府做得好就不必運用。彭提及區諾軒曾以信息，就港島票制跟他徵詢意見，彭亦不時向在區內紮根多年的前南區區議員區諾軒請教地區事務。

彭卓棋表示，參加初選之前僅聽過「攬炒十步曲」幾隻字，他起初不知悉相關內容，亦不知是由戴耀廷提出，直至2021年被捕後警員向他展示資料。彭續稱，他從自己的競選單張首次見到攬炒十步曲字眼，但沒深究。該單張印有「攬炒十步曲時間表」，由其參選團隊的兼職員工設計。彭指，他原本指示同事設計用作自我簡介的單張，當他「䁽到」草稿寫有攬炒十步曲，心想與他何干，遂吩咐同事刪去這部分。

法官李運騰關注，經修改的單張寫有35+願景，運用權力否決預算案，是否獲得彭卓棋審批？彭承認取得團隊同意，但他們當時不太理解涉及本案的法律細節。李官聞言稱，但彭持有政治學系的學士學位。彭供稱，他們在國安法通過後便撕爛有擔憂的單張。他又解釋，政綱提到的否決權視乎情况和公義而運用，「同35+無關係，因為作為一個立法會議員應該秉行公義行事」。