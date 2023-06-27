巴裔漢涉爭用洗衣機斬殺同鄉否認控罪　控方指被告案發後曾清理現場兼欲買機票 (15:46)

23歲巴基斯坦籍被告MUNIR Muhammad，報稱雜工，被控於2020年8月30日，在深水埗醫局街126B號新南風大廈，謀殺男子AZAM Ahsan。

控方開案陳詞指，涉案單位被劏成3戶，共用同一廚廁，分別租予被告、事主及一名老人，3人同為巴基斯坦籍。2020年8月31日，被告到包租公經營的雜貨店內，表示他剛剛到警署，但因為言語問題而未能成功報案，故折返欲請包租公幫忙報警。

警員接報到場後，由包租公翻譯下，被告表示殺了人，又指他與事主就使用洗衣機問題，先是口角繼而動武，其間被告用刀殺害事主。其後被告將事主屍首拖入對方房間內，然後清洗血跡和扔掉刀具，試圖毁滅證據。

法醫發現事主死於大量出血，他身上有多處嚴重刀傷，其中右手刀傷的成因是事主曾舉臂擋刀。法證人員則指事主理應倒在血泊中，但現場沒有大量血液，且廁所牆身驗出被稀釋血跡，反映事後有人想隱瞞犯罪。