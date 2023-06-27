明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

巴裔漢涉爭用洗衣機斬殺同鄉否認控罪　控方指被告案發後曾清理現場兼欲買機票 (15:46)

一名巴基斯坦裔男子涉嫌與男同鄉因使用洗衣機問題而起爭拗，其後擸刀斬死對方，因而被控一項謀殺罪。他否認控罪，案件今日（27日）於高等法院開審。控方開案陳詞提及，案發後被告清洗現場血迹、扔掉兇器，亦有一名商人認出被告曾詢問他是否旅遊代理及稱欲購機票。

23歲巴基斯坦籍被告MUNIR Muhammad，報稱雜工，被控於2020年8月30日，在深水埗醫局街126B號新南風大廈，謀殺男子AZAM Ahsan。

控方開案陳詞指，涉案單位被劏成3戶，共用同一廚廁，分別租予被告、事主及一名老人，3人同為巴基斯坦籍。2020年8月31日，被告到包租公經營的雜貨店內，表示他剛剛到警署，但因為言語問題而未能成功報案，故折返欲請包租公幫忙報警。

警員接報到場後，由包租公翻譯下，被告表示殺了人，又指他與事主就使用洗衣機問題，先是口角繼而動武，其間被告用刀殺害事主。其後被告將事主屍首拖入對方房間內，然後清洗血跡和扔掉刀具，試圖毁滅證據。

法醫發現事主死於大量出血，他身上有多處嚴重刀傷，其中右手刀傷的成因是事主曾舉臂擋刀。法證人員則指事主理應倒在血泊中，但現場沒有大量血液，且廁所牆身驗出被稀釋血跡，反映事後有人想隱瞞犯罪。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞