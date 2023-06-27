立場新聞案｜辯方質疑說法「一時一樣」　檢控基礎「五時花八時變」 (14:14)

代表控方的署理助理刑事檢控專員伍淑娟在結束陳辭前，提到辯方質疑檢控基礎一再擴闊。控方反指在聽過辯方案情後，控方收窄了檢控基礎，沒有堅持指立場在英國擴展版圖，亦由指控立場是政治平台，收窄為立場在發布煽動文章時是政治平台，重申法庭考慮的關鍵應是被告是否有機會回應、是否帶來不利影響。

辯方資深大律師余若薇陳辭時則反駁，控方一直沒有釐清本案在何時、何地、由何人達成甚麼協議，串謀犯案，甚至在結案陳辭時才首稱創辦立場的蔡東豪是本案主腦之一，令辯方「無所適從」。辯方重申被告「由頭到尾得一個協議」，便是營運網媒，立場的創刊辭已清楚描述被告的初衷。

至於控方指控立場是「政治平台」，辯方反問何謂政治平台，「係咪一講政治嘢就係政治平台？或者講某類反政府嘅嘢先係政治平台呢？」並指出控方在盤問尾段改稱立場並非刻意成立政治平台，而是在發布煽動文章時成為政治平台，在結案陳辭卻改稱即使報道政府的正面新聞亦是政治平台，質疑控方「一時一樣，我哋真係唔知你講緊乜嘢」。