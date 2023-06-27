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立場新聞案｜辯方質疑說法「一時一樣」　檢控基礎「五時花八時變」 (14:14)

「立場新聞」涉串謀發布煽動刊物案，今（27日）於區院進入第55天審訊，繼續處理結案陳辭，對於辯方質疑控方在開審後擴闊檢控基礎，控方主張「可以收窄檢控基礎，亦都可以擴闊檢控基礎」，而且實際上控方已收窄檢控基礎，並不阻礙被告抗辯；辯方則反駁控方在結案陳辭首稱蔡東豪是案中主腦，又改稱發布政府消息亦是政治平台，檢控基礎「五時花八時變」、「俾佢搞到氹氹轉」。控方今早完成結案陳辭，下午由辯方繼續陳辭。

代表控方的署理助理刑事檢控專員伍淑娟在結束陳辭前，提到辯方質疑檢控基礎一再擴闊。控方反指在聽過辯方案情後，控方收窄了檢控基礎，沒有堅持指立場在英國擴展版圖，亦由指控立場是政治平台，收窄為立場在發布煽動文章時是政治平台，重申法庭考慮的關鍵應是被告是否有機會回應、是否帶來不利影響。

辯方資深大律師余若薇陳辭時則反駁，控方一直沒有釐清本案在何時、何地、由何人達成甚麼協議，串謀犯案，甚至在結案陳辭時才首稱創辦立場的蔡東豪是本案主腦之一，令辯方「無所適從」。辯方重申被告「由頭到尾得一個協議」，便是營運網媒，立場的創刊辭已清楚描述被告的初衷。

至於控方指控立場是「政治平台」，辯方反問何謂政治平台，「係咪一講政治嘢就係政治平台？或者講某類反政府嘅嘢先係政治平台呢？」並指出控方在盤問尾段改稱立場並非刻意成立政治平台，而是在發布煽動文章時成為政治平台，在結案陳辭卻改稱即使報道政府的正面新聞亦是政治平台，質疑控方「一時一樣，我哋真係唔知你講緊乜嘢」。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 立場新聞

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