李慧琼料《愛國教育法》不會納入《基本法》附件三　教育局：密切留意及配合 (18:15)

李慧琼指，本港有責任推動愛國教育，特區政府如何推行愛國教育，包括按《愛國教育法》考慮一套在港相適應的制度，以及是否需另行於本地立法，要由特區政府自行思考。她認為「愛國無邊界」，在中國領土推廣愛國屬應有之義，故相信愛國教育的推廣不受一國兩制或地域所限

港區人大代表、教聯會主席黃錦良表示，香港國安、國情教育將與內地的核心內容一致，包括須認同國家體制、認同共產黨，並要自覺維護國家安全，不過香港奉行一國兩制，推動愛國教育的過程、方式則可有所不同，相信教育局未來將公布更多指引。

黃錦良又指，以往常提及的國安、國史教育，亦屬愛國教育的組成部分，而本港本就正推進不少範疇的愛國教育，認為市民無須擔心。

教育局回應查詢就指，會密切留意草案審議情况以作配合，強調國民教育已屬學校課程一部分，亦屬學校恆常工作。教育局不同分部一直通過視學、學校探訪、日常與學校溝通等途徑，了解學校工作，並因應需要為學校提供適切支援及改善建議。

教育局表示，當局已提供課程指引、製作教學資源、為教師提供培訓，以及為學生舉辦全方位學習活動，包括師生內地交流等，全面支援學校以全校參與方式在課堂內外規劃和推行國民教育，加強學生的國民身分認同、民族自豪感和主人翁意識，裝備他們成為愛國愛家的新一代。

教育局亦強烈建議學校參閱「國民教育－－活動規劃年曆」，以規劃課堂內外的校本國民教育學習活動，以培養學生的家國情懷，同時深化對國家重要歷史事件的認識，以及明白身為中國人，有共同保護國家的責任。教育局指會持續豐富和更新年曆內容，並為學校提供相關資源配套。

《愛國教育法》提及將針對個別特定人士的愛國主義教育，包括「港澳台同胞」，並作針對規定，亦明確指出國家採取措施開展歷史文化教育和國情教育，以增強港澳台同胞對國家和中華傳統文化的認同，自覺維護國家統一和民族團結。