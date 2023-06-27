李慧琼料《愛國教育法》不會納入《基本法》附件三 (14:09)

李慧琼指，本港有責任推動愛國教育，特區政府如何推行愛國教育，包括按《愛國教育法》考慮一套在港相適應的制度，以及是否需另行於本地立法，要由特區政府自行思考。她認為「愛國無邊界」，在中國領土推廣愛國屬應有之義，故相信愛國教育的推廣不受一國兩制或地域所限

港區人大代表、教聯會主席黃錦良表示，香港國安、國情教育將與內地的核心內容一致，包括須認同國家體制、認同共產黨，並要自覺維護國家安全，不過香港奉行一國兩制，推動愛國教育的過程、方式則可有所不同，相信教育局未來將公布更多指引。

黃錦良又指，以往常提及的國安、國史教育，亦屬愛國教育的組成部分，而本港本就正推進不少範疇的愛國教育，認為市民無須擔心。

《愛國教育法》提及將針對個別特定人士的愛國主義教育，包括「港澳台同胞」，並作針對規定，亦明確指出國家採取措施開展歷史文化教育和國情教育，以增強港澳台同胞對國家和中華傳統文化的認同，自覺維護國家統一和民族團結。