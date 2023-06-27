涉沙中線工程問題遭票控　禮頓認罪罰四萬 (13:14)

被告為禮頓建築（亞洲）有限公司，原被票控違反《建築物條例》（下稱條例）第40(2A)(a)(ii)條。控方今申請修改控罪獲准，禮頓承認違反《條例》第40(2A)(b)及(d)條。

裁判官林子康判刑指，沙中線工程是一個以年計的項目，影響眾多港人的生活，被告作為主要承建商，有一定社會責任確保工程在符合規定下進行。惟裁判官同時考慮到涉案只為約131平方米的空間，佔整個項目的小面積，而失誤亦無導致機房結構裂縫、過度變形、旋轉或沉降，削弱穩定性。裁判官接納事件距離竣工有一段時間，無造成人命或財產損害，嚴重程度不算高，終以罰款處理。

案情指，沙中綫紅磡列車停放處工程的合約期由2015年7月17日至2021年3月1日，擬議工作包括VRV機房內的鋼筋混凝土底板工程。港鐵公司項目監督2017年6月發現機房部分鋼筋未完全或適當地扭入連接器。港鐵與禮頓其後的聯合視察行動中進一步發現機房的混凝土澆灌已開始，港鐵工程師先後兩次通知被告，有關項目需終止。至屋宇署一方2019年5月接獲某港鐵職員投訴，事件才正式展開調查，決定提控。