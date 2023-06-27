立場新聞案｜控方指報道與其他傳媒相似不代表可免檢控　引夏寶龍「專業判斷」指港仍有國安風險 (11:48)

署理助理刑事檢控專員伍淑娟續代表控方陳辭，她引述辯方主張須證明文章構成實際國安風險，才屬煽動。控方則認為政府才有專業知識判斷國安風險，反問欠缺相關專業的法庭「怎能作裁斷？」控方續指，香港仍存在反政府、反中央思想，措辭激烈的文章足以令社會「死灰復燃」，並引述夏寶龍今年在國安教育日的發言，提到社會看似平靜，但未除亂的根源，邀請法庭參考夏以「專業知識」代表國家的發言，接納現時仍有國安風險。

控方又重申，本案不是要界定傳媒的角色和職責，亦非禁制政治言論，例如涉案的3篇初選候選人訪問，傳媒可以報道這類政治人物，惟不能將他們塑造成值得信任的人物，否則是為他們宣傳，亦應與其立場「切割」。控方以戰時狀態為例，傳媒可報道敵方戰況，但不能讚揚敵軍，「否則是對自己的國民不忠」。

針對辯方引述香港01、眾新聞等與立場報道手法相似的文章，質疑檢控有雙重標準，控方反駁警方可能沒發現上述文章，不代表不能起訴立場，重申檢控決定基於公眾利益、犯罪意圖等因素，須考慮「就算內容差唔多嘅文章，放喺唔同媒體，效果未必一樣」，故法庭毋須考慮檢控是否有雙重標準。