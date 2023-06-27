首屆行政長官表揚榜得獎者為特區土耳其救援隊 (10:56)

特區救援隊一行59人，成員包括保安局、消防處、衛生處及入境處。李家超指，救援隊臨危受命，帶同2隻救援犬及8噸重的救援工具深入災區，在災區面對種種困難及危險，包括餘震威脅、倒塌建築物帶來的風險、道路嚴重損毁、嚴寒天氣等，但救援隊並無放棄拯救生命機會，救出4名倖存者及挖掘出6具遇難者遺體。

李家超表示，設立行政長官表揚榜的目的是鼓勵公務員不斷求進，令公眾更清楚認識政府工作及公務員團隊的優秀面貌，首輪提名於今年3月展開，由各個決策局提名優秀的團隊或人員，並由公務員事務局長主持遴選委員會，共收到20多個提名，其中涉及不少涉跨局及跨部門合作，形容反應十分踴躍。他期望透過今次得獎的例子，向公務員團隊說明他所希望公務員達到的表現。被問及遴選準則，李家超表示得獎者需有高水平合作，工作態度亦要超越基本要求。

公務員事務局長楊何蓓茵亦祝賀救援隊奪獎，指救援隊以超凡勇氣及堅實的團結精神，於充滿風險及環境惡劣的情况下完成搜救，認為救援隊獲獎實至名歸。