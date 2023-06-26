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港大地盤樑柱現「蜜蜂竇」孔洞  港大撤換混凝土工序團隊及工程師 (19:43)

【明報專訊】港大位於薄扶林的教職員宿舍工程被指施工質素欠佳，施工的大樓有部分樑柱出現石屎「蜜蜂竇」空洞及鋼筋外露等。港大今日（26日）回應指，早於4月發現混凝土出現問題，指已採取即時行動，包括在6月更換負責混凝土工序的團隊和監督，再更換承建商的工地工程師。

港大指就正在施工的薄扶林校園重建工程，發現混凝土出現問題，已採取跟進行動。港大指今年4月底首次發現混凝土出現問題，再於5月在停車場區域的幾個位置發現混凝土有問題，指負責項目的團隊（項目團隊）已向承建商發出4份現場備忘錄（Site Memo）和一封警告信，要求其進行整頓和改善。

不過，港大指發出警告後，情況並沒有明顯改善，在6月6日與承建商舉行會議，採取即時行動，包括在6月8日更換負責混凝土工序的團隊和監督，再於6月中旬更換承建商的工地工程師。港大指項目團隊同時加強現場監督措施，以作改善，其中較輕微的問題已經處理，對於較大範圍的問題，正進行詳細評估以決定合適的修補方案。

據本報今日報道，據知涉事地盤位於港島薄扶林142號的「西高山校園重建計劃」，為學生及教職員工各自提供兩棟宿舍大樓，合共約1300個單位，預計明年完工。港大物業處網頁顯示，該項目的首席顧問公司為李景勳、雷煥庭建築師有限公司，承建商為精進建築有限公司，去年曾涉及安達臣道地盤冧天秤3死事件。 

 

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