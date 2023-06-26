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涉10日內7襲同一幼童　56歲童樂居前員工認11項虐兒罪囚27個月 (17:25)

香港保護兒童會院舍「童樂居」虐兒案，累計34名職員被起訴，其中一名56歲前幼兒工作員，早前承認11項虐兒罪，是首宗在區域法院認罪的童樂居案件。法官今（26日）判刑指，本案最為嚴重的事件為被告於10天內7次對同一幼童施暴，包括用力踩面和反覆用水樽撞口部，雖然無證據顯示眾人有表面傷痕，惟可以肯定他們過程中曾承受不必要的苦楚，最終判被告囚27個月。

被告陳麗娟（現年56歲）被控共13項虐兒罪，她承認其中11罪，另兩罪存檔法庭，涉案日期橫跨2021年11月20日至12月18日，涉及共10人，即兩歲男童L、1歲男童R、兩歲女童C、3歲男童A、兩歲男童B、兩歲女童H及數名身份不詳的兒童。

法官張潔宜判刑指，童樂居的幼童大多遭遇家庭變故，發生此類事件時無能力反抗或投訴，需更多關懷。辯方早前求情稱，案發時院舍職員與幼童比例失衡，惟法官認為大部分事件均不涉嚴重人手不足，雖然理解被告面對工作壓力，然而她未曾向僱主求助，加上未能肯定幼童案發前有不當行為而激怒被告，致使她須作出如此違反社會信任的事。

法官續列舉被告的虐待行為，最為嚴重一次針對B，B因而哭泣大叫，貌似情緒受困擾，採納30個月監禁為量刑起點。其次為C與A，二人遭被告用膝蓋壓臉、故事書打頭等，起點為24個月。其他事件則歷時不長，嚴重程度中等，應以18個月為起點。扣除三分之一認罪折扣後，被告再因過往積極參與義務工作、悉心照顧兒童，每罪獲下調3個月，並基於總量刑原則，共判囚27個月。

相關字詞﹕編輯推介 童樂居 虐兒

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