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初選案︳彭卓棋自辯稱有意於內地營商曾被笑「大灣棋」　冀法庭知其心路歷程 (16:43)

「35+」初選案今午（26日）續審，前南區區議員彭卓棋今出庭自辯。辯方在庭上展示19張內地商標註冊證，全為彭卓棋名下公司所有。彭卓棋表示，大灣區創業優惠和機遇比香港大，他希望在內地發展市場推廣和設計生意，但在初選期間，他曾被取笑為「大灣棋」。法官一度關注，彭卓棋似乎想告知法庭，他並非反政府和反對共產黨的人。彭卓棋回應，希望法庭全面知道其心路歷程。

彭卓棋在宣誓後作供，接受辯方大律師盧敏儀主問。辯方甫開庭展示彭的中學文憑試成績單，彭自言中學時代喜歡中國文化和時事議題，有幸在中文、中國歷史和通識教育科考獲「5**」，後來進入港大主修政治及公共行政，現修讀中大行政人員工商管理碩士（EMBA）課程。

彭卓棋表示，他曾與友人「膽粗粗」創立香港品牌，在年宵攤檔出售所有產品，遂於2017年成立「香港青年創業聯盟」，希望團結有意營商的年輕人，而大灣區是創業選項之一。辯方在庭上展示聯盟的Instagram帖文，談及預算案寬免企業登記費。彭指聯盟希望宣傳預算案，告訴商界善用政府派發的「糖果」。被問到外界是否認可聯盟工作，彭表示同時收到讚賞和批評，例如在初選期間被取笑為「大灣棋」。

根據辯方文件，彭卓棋參加一些大學講座和舉辦創業活動。彭在庭上補充，其中一場講座關於推廣大灣區，由於港澳是大灣區「9+2」城市之中，所以他邀請澳門大學的創業學會來港交流，希望促進兩地年青人對於大灣區的創業合作。

辯方接下來展示19張內地商標註冊證，註冊機構為彭卓棋擁有的公司，下方有國家知識產權局蓋章。彭表示，他希望推廣大灣區創業，亦有意申請香港「BUD專項基金」，所以花了約6萬至7萬元人民幣註冊內地商標。在法官李運騰提問下，彭承認自己的生意主要聚焦本港市場，但未來想擴展至大灣區。

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