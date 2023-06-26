休班女督察超市盜竊罪成准保釋候懲　官表明罰款非合適刑罰 (16:29)

女被告吳詠恩（30歲）被控於2022年11月4日在荃灣灣景廣場AEON超市，盜竊2包藍莓、1包牛扒、1包新西蘭羊扒、1包新西蘭羊架、2包凍蝦和1包魚柳，總值786.2元。

裁判官裁決時指，控方案情是超市保安發現被告將凍肉及水果，放入其自備藍色環保袋內，並將袋口打結。其後被告於收銀處只就藍色袋外的食用油付款約80元。辯方案情指，被告案發時有心事分神，包括煩惱與分居丈夫爭取兒子的撫養權，又正用手機與友人聊天，才一時忘記付款。

裁判官續指，被告說法不合情理，因為在超市有提供購物籃下，將無未付貨品放入自備環保袋內的行為不恰當，容易惹人懷疑，而被告身為警察，理應對刑事案件有認識，無理由對這種行為缺乏戒心。加上被告將藍色袋打結後不足兩分鐘已走到收銀處、她付款時放下手機，認為沒有理由將貨品忘記得一乾二淨及分心。況且載有凍肉和水果的藍色袋有一定重量，足以提醒她袋內尚有未付貨物，故認為被告的說法不是真相。