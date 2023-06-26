海關破走私案檢15億元貨物 包括10億粒集成電路及犁頭鰩魚翅　 (14:58)

海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍表示，海關早前鎖定15個報稱載有木漿、並運往新加坡的貨櫃，本月13日展開執法並扣查貨櫃，檢獲10億粒的集成電路、25噸的花膠、魚翅等乾海味、2萬支紅酒、2.7萬隻音樂光碟及黑膠碟等，海關指若相關貨物成功走私往內地，可逃避6億稅款，當中集成電路佔最多約5.5億元。

李艷萍稱集成電路用途廣泛，安裝於手機等電子產品內。而疫情後製造業於內地蓬勃，對電子零件需求大。據了解，檢獲的集成電路近八成來自內地。不法分子首先由內地出口貨品，利用出口退稅圖利；其後再經走私運貨返內地逃稅，賺取最大利潤。現場所見，檢獲的黑膠唱片涉及譚詠麟、Beyond等歌手，李指不法分子望透過炒買活動圖利。

海關有組織罪案調查科特別調查課監督鄭德喜指，海關透過風險評估及分析，發現有不法分子欲透過遠洋船以迂迴路線進行走私，經調查鎖定15個可疑貨櫃，並於貨櫃準備由葵涌貨櫃碼頭運上一架前往新加坡的遠洋船時進行截查，經X光檢查，顯示該15個報稱載有做紙原材料「木漿」的貨櫃內貨物的密度、形狀不一，並非單一貨物。關員打開檢查，發現每個貨櫃都載有多個木箱，分上、下兩層擺放，當中僅近櫃門的兩個木箱放有粗糙紙漿，其餘均為未申報的貨物。

海關經調查拘捕一名45歲懷疑涉案男子，他為貨運公司經理，負責安排運輸。調查發現寄貨人為本港一間空殼公司，沒有實際業務及營業地址；空殼公司透過境外的中介人聯繫被捕人，再將貨物先由香港運往新加坡，再由新加坡運返內地。而被捕人與中介人屬熟同事關係，有密切聯系。

漁農自然護理署瀕危物種保護主任（牌照事務）陳翰奇指，是次檢獲的魚翅屬犁頭鰩，該類魚類已受《保護瀕危動植物物種條例》所管制。陳表示犁頭鰩體長可達3米，因藏身地點受填海、環境污染影響，且其魚翅可成為名貴群翅，被人過度捕撈，於60-70年代野外種群已數量下跌逾9成，屬於極危級別。他又指為進一步保護鯊魚及犁頭鰩等瀕危物種，《瀕危野生動植物種國際貿易公約》締約方大會已通過附錄修訂，將犁頭鰩科等物種納入《附錄二》，今年11月25日起生效。

海關指今年首半年已偵破4宗利用遠洋船走私案件，總貨值涉17億。海關指會繼續嚴厲打擊走私活動，包括與內地執法部門進行情報交流，呼籲物流業界小心了解付貨人的公司背景，以免被人利用；又重申走私屬嚴重罪行，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可罰款200萬元及判監7年。