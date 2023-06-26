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初選案︳鄭達鴻：從未向公眾或公民黨透露會申請不跟黨投票　自言與區諾軒非好友 (13:09)

民主派「35+」初選案今（26日）踏入第73天審訊。前公民黨區議員的被告鄭達鴻繼續自辯，法官提到，正在還押的控方證人區諾軒曾向鄭達鴻撰寫私人信件，該信函納入審訊文件夾。鄭達鴻在庭上供稱，和區諾軒不算是好友，不清楚為何區諾軒突然寫信，鄭澄清兩人於2021年1月，就本案被捕後沒有書信來往。鄭達鴻作供完畢，被告楊雪盈不作供亦不傳召辯方證人，下午將輪到另一被告彭卓棋出庭自辯。

鄭達鴻第7天自辯，他在控方盤問下表示從未告訴公民黨，他將不依從黨的統一口徑，而且會申請豁免跟黨立場投票，他亦未有向公眾透露。鄭認為申請豁免投票不容易，因為進入選舉階段需要跟黨立場，但他提到2020年6月立法會通過任命張舉能為終院首席法官，時任立法會議員、前黨友郭榮鏗於投票前一刻才申請豁免不跟黨投票。

法官李運騰引述，公民黨黨魁楊岳橋兩度作出莊嚴承諾，代表黨明言否決所有議案，李官質疑莊嚴承諾的說法是否「用完即棄」。鄭回應稱，公民黨因應實際環境改變而採取合法舉動，未必履行選舉承諾，該黨在國安法實施後修改宣言符合法例。

鄭達鴻供稱，和認罪被告區諾軒不算是好友。法官陳慶偉追問，那麼為何區諾軒寫信予他？陳官續稱，區諾軒顯然是對鄭給予法律意見，此時有被告忍俊不禁，鄭自言不清楚。對於「墨落無悔」聲明書列明，協調會議沒達成共識的否決權，鄭對此知悉並且不同意。就提名表列明確認和支持協調共識，陳官又問鄭曾否向區諾軒查詢何謂共識，鄭答道沒有，他承認若要問區並不困難，不過沒有需要。

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