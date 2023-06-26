立場新聞案︳控方結案陳辭稱傳媒可塑造公眾輿論　特殊政治環境下法庭有正當理由作限制 (11:52)

代表控方的署理助理刑事檢控專員伍淑娟甫開庭表示，自己仍在放病假，已盡力到庭處理結案陳辭。她追溯至1868年的案例，提到傳媒是最有效的媒介，令煽動意念「猶如毒藥般擴散」，政府有責任盡早辨別出煽動刊物以保護社會。控方認為這正反映法庭早在150年前已確認發布煽動刊物的嚴重性，當時甚至還未有電視、電台和互聯網。辯方此時指出，香港在1868年尚未訂立及修訂本案控罪，正呼應辯方主張古舊案例未必能協助法庭。

控方續列出多則20世紀的案例，包括1952年《大公報》被控發布煽動刊物案，力陳控方毋須證明被告本身有煽動意圖，僅需證明他知悉自己正在發布煽動刊物，雖然辯方爭議本案的立場文章非被告所撰，但控方主張他們仍要負責刑責，「不論是誰寫的，只要他發布了，他就要負責任」。

庭上提到立法局在1996年擬修訂煽動罪，限於煽動暴力及騷亂，控方認為立法者當時亦沒有提議必須證明被告有意煽動公眾，反映他們亦認為控方根本不可能證明被告的煽動意圖，否則會變成「不能檢控（non-prosecutable）」的控罪，又反問檢控傳媒時，「怎可能證明她們有意顛覆政府？」