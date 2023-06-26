運輸署今起打擊違例使用2元乘車優惠　業界稱難料行動成效　張欣宇指行動不起阻嚇性 (11:14)

香港專線小巴持牌人協會成員陳志輝今早於港台節目表示，業界會積極配合政府行動，但難以估計行動成效，相信行動的成功指標非「捉到幾多人」，而是能否引起宣傳及警剔作用。他指，以前小巴司機都會濫用優惠，相信行動可減少與乘客發生口角的機會。他指，當局可能會派員到站頭，巡查乘客上車時是否符合使用2元乘車優惠的條件，若小巴司機懷疑有不符資格人士，會要求乘客提供證明，如有任何問題運輸署人員才會介入。

汽車交通運輸業總工會新巴分會第一副主任陳樹明在同一節目表示，乘客濫用2元優惠情况嚴重，司機以往如發現有乘客濫用優惠，只是要求乘客補回差價了事。他解釋，巴士不同鐵路，如司機尋求執法部門協助，會阻礙其他乘客，「我哋嘅壓力好大㗎，其他人（乘客）會畀壓力我哋」。他希望政府展開聯合行動時，巡查小隊可將濫用優惠人士帶落車處理，不要阻礙巴士行程，車長願意做證人提供資料。

張欣宇亦在同一節目表示，港鐵佔各公共交通工具逃票個案逾九成，並非與特別多人濫用港鐵優惠有關，而是只有港鐵有認真跟進逃票問題。被問及其他公共交通營辦商如發現有人濫用2元乘車優惠，轉介至執法部門會否做到阻嚇作用，他認為技術上較困難，因檢控門檻高，要有足夠證據，以及乘客是否完全沒有合理辯解等。他續指，大部分港鐵乘客如被發現濫用優惠後，都會願意配合。