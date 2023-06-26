提前達致九成小學推小班教學目標　蔡若蓮：部分地區學生較多不能強推 (10:11)

教育局本學年起於小學試行減少小一「叩門位」（即候補位），對於會否禁止中學以「留班位」錄取叩門生，蔡若蓮說，部分學校如果中學減「叩門位」對學界有幫助，局方會持開放態度，又稱一直呼籲中學專位專用，會繼續與業界保持溝通。

另外，教育局早前推出《教師專業價值觀和操守》學校培訓資源套，蔡若蓮否認措施反映現時教師質素有問題，稱希望透過指引提醒教師注意言行舉止。對於《港區國安法》頒布即將3周年，被問到當局會否於周年紀念安排恆常活動，蔡若蓮說沒有規定特定日子一定要做甚麼，「國民教育——活動規劃年曆」已列出很多重要日子適合安排國安教育，認為如果辧學團體舉辦更大規模的活動，會有更佳協同效應。