孫玉菡稱輸入外勞後本地工人仍佔多數　薪酬不會被壓低 (12:24)

孫玉菡今日接受無綫節目《講清講楚》訪問，被問及政府扶貧工作好像沒有太大進展，孫表示不同意有關說法，認為今屆政府「精準扶貧」策略清晰，稱「共創明『Teen』計劃」只是扶貧的第一步，接下來還有社區客廳、在校課後託管以及關愛隊三種扶貧計劃。被問及是否需要制訂扶貧藍圖，他稱政府已有扶貧方向，包括劏房戶、單親家庭、獨居長者及雙老，強調政府用於社福及醫療的開支有3000多億元，佔政府經常性開支一半。

新一屆扶貧委員會職權範圍刪去「透過按年更新貧窮線分析監察貧窮情况」，惹外界關注是否取消貧窮線。孫玉菡表示，用收入來訂出貧窮線不夠清晰，認為應使用多個指標。被問及何時會有使用哪種量度方式的定案，他說政府會跟委員會商討，盡可能於今年內公布，如有技術細節需時研究，則盡可能於明年初公布。