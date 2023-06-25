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孫玉菡稱輸入外勞後本地工人仍佔多數　薪酬不會被壓低 (12:24)

政府早前宣布放寬「補充勞工計劃」，暫准26個工種可輸入外勞兩年，僱主須先經4周本地招聘。被問及輸入外勞後相關行業的本地工人薪酬會否被壓低，勞工及福利局長孫玉菡回應稱，低技術工種工人絕大多數為本地人，外勞數目只佔少數，故工資中位數已由本地人決定，亦反應了本地勞動力，重申勞工處接獲僱主申請輸入外勞後，不一定批准，需視乎僱主是否有「誠意」盡可能優先聘請本地工人，強調政府會嚴格把關。

孫玉菡今日接受無綫節目《講清講楚》訪問，被問及政府扶貧工作好像沒有太大進展，孫表示不同意有關說法，認為今屆政府「精準扶貧」策略清晰，稱「共創明『Teen』計劃」只是扶貧的第一步，接下來還有社區客廳、在校課後託管以及關愛隊三種扶貧計劃。被問及是否需要制訂扶貧藍圖，他稱政府已有扶貧方向，包括劏房戶、單親家庭、獨居長者及雙老，強調政府用於社福及醫療的開支有3000多億元，佔政府經常性開支一半。

新一屆扶貧委員會職權範圍刪去「透過按年更新貧窮線分析監察貧窮情况」，惹外界關注是否取消貧窮線。孫玉菡表示，用收入來訂出貧窮線不夠清晰，認為應使用多個指標。被問及何時會有使用哪種量度方式的定案，他說政府會跟委員會商討，盡可能於今年內公布，如有技術細節需時研究，則盡可能於明年初公布。

相關字詞﹕編輯推介 孫玉菡 輸入外勞 扶貧

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