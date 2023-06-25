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發展局資助機構租用及修復短期政府用地　4年批逾5億資助25個項目 (12:18)

發展局「可供短期使用的政府用地」計劃，供非政府機構或社會企業申請租用臨時空置政府用地，以作社區、團體或非牟利用途。發展局於2019年推出10億元資助計劃，支援相關機構展開基本復修工程，發展局長甯漢豪今日（25日）在網誌表示，至今有共有25個項目獲得資助，共批出資助額約5.12億，其中7個項目已完成工程並投入運作，另有7個項目已開展建築工程，預計將在今年至明年陸續完工，餘下的項目在詳細設計及土地勘測階段。

獲批資助的項目涵蓋社區服務、公眾康樂空間、藝術文化推廣、社區農圃、動物領養、導盲犬訓練等範疇，其中位於元朗錦田的一幅政府用地，獲流浪動物收容中心「阿棍屋」租用，創辦人謝婉儀表示，在未獲批用地前，每月租金開支逾4萬元，獲批短期租約用地和資助可大大減輕他們興建中心的經濟壓力。她說，相比一般動物收容所，中心有較大的活動空間，並設有空調和足夠的排水系統，建築物亦可使用隔音設備。

荃灣前川龍公立貫文學校則正進行建築工程，預料今年底會成為攝影文化中心。獲批租用該校舍的香港攝影文化協會董事張諾文說，協會一直希望有固定及可自由使用的空間，推動與地方文化結合的攝影發展，而獲批租用空置校舍及資助正可推進他們的目標。

甯漢豪表示，期望未來和更多非政府機構合作，亦會按累積的經驗，適時檢討資助計劃的運作，令更多非政府機構受惠。

相關字詞﹕編輯推介 發展局 臨時空置政府用地 非政府組織 阿棍屋

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