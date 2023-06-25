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陳茂波：本港出口面對挑戰　全年經濟增長靠消費及旅遊 (11:01)

財政司長陳茂波表示，預料本港下半年出口仍然面對很大挑戰，相信要達到3.5%至5.5%的全年經濟增長目標，主要依靠消費及旅遊服務輸出。他指出，香港作為全開放經濟體，很視乎外圍環境影響，即使推出消費券、保中小企，作用亦有限，若下半年外圍環境差，料達到經濟增長目標會有難度。

陳茂波今日（25日）於商台《政好星期天》中表示，本港有「三頭馬車」拉動經濟增長，即出口、固定投資及消費，其中本港出口數字連跌5個月，主要受外圍需求疲弱、疫情影響下出口，雖然5月跌幅放緩，但料下半年仍挑戰大，對本港造成一定壓力；而旅遊服務反彈得很快，其中零售貨值及餐飲業已恢復至疫情前約9成。

對於今年首5月個上海出口數字較上年升，陳茂波說，未見到有新貿易版圖，稱上海主要面對長三角地區，而香港面對珠三角，雙方定位有所不同。他又說，疫情期間部分廠商未能經香港出口貨品，轉為於內地出口，故香港出口貨櫃數字下跌。陳茂波認為，航運業發展除「數貨櫃」外，亦要邁向高增值，例如發展法律仲裁服務、船務融資等，這些範疇屬香港優勢，內地城市難取代，亦值得思考如何統籌協調本港及內地港口。

瑞士國際管理發展學院早前發布《2023年世界競爭力年報》，香港排名第7，按年下跌兩級，其中「經濟表現」排名下跌最多。陳茂波說，過去兩年本港發展最大干擾是疫情，而今屆政府上任後調整應對疫情的措施，管治思維亦有改變，政府會繼續主動引導市場，用財力引導投資，搶企業搶人才，相信可促進醫療科技、人工智能等重點產業發展。他又說，香港要繼續於綠色金融發展方面領跑，未來會重點爭取「深綠色」，如新能源企業來港，亦會繼續培訓人才，並積極推動債券市場。

陳茂波：正研究為首置市民再放寬按揭成數比例 

另外，政府早前稱考慮為首次置業市民再放寬按揭成數比例，陳茂波今日表示，正與金管局研究，料稍後會推出相關措施，稱會聚焦買樓自用的市民，在金融安全及保障市民利益前提下，「睇下有邊啲空間幫幫手」，但強調只會微調政策。他又說，美國聯儲局或於下半年再加息，提醒市民在高息環境下，購入物業時要審慎，考慮自身還款能力。

新政府班子上任一年，陳茂波稱香港經過很多困難，現時政府團隊很團結齊心，希望在穩定的環境下可以全力拼經濟、謀發展，相信下半年會比上半年更好。

相關字詞﹕編輯推介 陳茂波 經濟 出口 消費 旅遊

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