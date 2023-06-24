楊鐵樑離世　李家超、張舉能、林定國哀悼 讚揚為香港法律界翹楚 (17:37)

李家超又說，楊鐵樑致力貢獻本地公益事務和高等教育的發展，並於1999年獲香港特別行政區政府辦授大紫荊勳章。

張舉能稱楊鐵樑作為首位出任司法機構最高職位的華人，對維護法治以至對香港司法獨立均作出重大貢獻，盡心竭力地帶領司法機構落實本地化，「為香港回歸祖國做好準備」。

律政司長林定國稱，得悉楊鐵樑去世，深感哀痛，稱楊作為回歸前首位華人首席大法官，服務司法機構40年，法律界地位崇高，成就卓越，又說楊一直致力為公眾服務，促進本港法制及高等教育的發展。

立法會主席梁君彥對楊鐵樑逝世表示難過及惋惜，他指楊是深受社會和司法界尊敬的領袖，擔任首席大法官和香港法律改革委員會成員期間，對促進香港普通法制度的發展貢獻良多。梁又代表全體立法會議員，向楊鐵樑的家人致以深切慰問。

楊鐵樑在1956年加入香港司法部，曾調查1972年「六一八雨災」、主審前總警司葛柏涉嫌貪污案等，隨後在1988年成為香港首位華人首席大法官，任內為法庭引入中文聆訊。楊鐵樑於1996年辭職參選首屆行政長官選舉，敗選後獲前特首董建華聘任為行政會議非官守成員，至2002年卸任。除司法界，楊鐵樑曾兼任香港大學校董會主席、港大副校監；另曾出任香港紅十字會會長。