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國泰航班故障逾200客疏散　李施嬅：高速滑行突煞停　女乘客「以為要從飛機跳下去了」 (13:01)

國泰航班CX880今凌晨起飛前發現技術故障，逾200名乘客需經從逃生滑梯離開飛機，其中11人逃生時受傷。藝人李施嬅亦有乘坐涉事客機，形容飛機在高速準備起機時突然「dup brake」煞停，「啲嘢冧曬，個個都好驚」；另有乘客在「小紅書」發文，稱「害怕（飛機）會爆炸，就拼命往前跑拼命跑」，滑逃生滑梯時亦不慎踩到他人。運輸及物流局高度關注事件，民航處及民航意外調查機構將調查事件。

李施嬅在instgram 發文「報平安」，形容當時驚險，飛機在跑道上高速滑行時「無端端dup break停」、「啲嘢冧曬啦，個個都好驚」，當空姐及機長稱要疏散，乘客都緊張大叫，情况混亂，令她自己「個人都震晒，其實都好驚」。她稱，逃生滑梯及後打開，乘客相繼滑下，其間不少人受傷，「好多人損曬」。不過，她稱幸好大家都平安無事，感謝機師起飛前覺得有問題，並立即剎停、沒有起飛，「辛苦所有工作人員、機師、空姐，起碼大家平安無事，唔飛住都唔緊要」。

「小紅書」用戶「如恩Rain」憶述事發過程，稱飛機加速起飛時突然急刹車，機師廣播稱機械故障，最初以為沒事，「要穩定一下、讓我們等幾分鐘」，在等候再起飛時就聽到「咕咚」一聲巨響，從其座位底下偏左邊一點發出，自己整個人一震，及後空姐作出廣播，有人喊「go go go」。她跟隨其他乘客解安全帶，拿起行李離座，形容一開始只看到機翼，「我以為我要從飛機跳下去了」，後來才看到氣墊，滑下時不慎踩到他人，但由於擔心爆炸，也只得「拼命往前跑拼命跑」。

她稱，有小孩在停機坪等候時哭，母親在安慰說「寶貝對不起、媽媽說對不起你」，自己到達客運大廈後仍猶有餘悸，眼眶仍有淚水。

「抖音」亦流傳逃生滑梯打開情況片段，有男乘客稱「我的媽呀，認真的嗎？」，「安全梯都幹出來啦？別搞呀，我不想死呀！」

讀者提供圖片顯示，客機尾轆變形。網上流傳片段則見逃生梯打開後，有乘客先丟下行李再滑下逃生，大批乘客在停機坪位置待援。

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